Tiến sĩ thời 'lạm phát': Bằng cao, lương thấp

SVO - Dù lượng tiến sĩ mới tại Hàn Quốc đạt kỷ lục gần 20.000 người, nhiều người vẫn mắc kẹt trong những công việc lương thấp bởi thị trường lao động đang quá tải, không đủ vị trí phù hợp với trình độ của họ.

Báo Vietnamnet đưa tin, theo số liệu công bố ngày 10/3 của Dịch vụ Thống kê Giáo dục Hàn Quốc thuộc Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc, có 19.831 người nhận bằng tiến sĩ từ các trường sau đại học trong nước vào năm 2025.

Con số này tăng 51,6% so với năm 2015 và là mức cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê vào năm 1999.

Khi việc thống kê bắt đầu vào năm 1999, Hàn Quốc chỉ có 5.586 người nhận bằng tiến sĩ mỗi năm. Con số này tăng đều qua các năm, vượt mốc 10.000 vào năm 2010 và gần như tăng gấp đôi trong 15 năm tiếp theo.

Theo Korea Times, phụ nữ đóng vai trò lớn trong xu hướng tăng này. Năm ngoái, có 8.629 nữ tiến sĩ mới, chiếm 43,5% tổng số người nhận bằng tiến sĩ - mức cao kỷ lục. Năm 1999, chỉ có 1.144 phụ nữ nhận bằng tiến sĩ, tương đương 20,5% tổng số. Như vậy, sau 26 năm, số nữ tiến sĩ đã tăng gấp 7,5 lần.

Một nữ sinh tốt nghiệp tại Đại học Phụ nữ Sookmyung, quận Yongsan, Seoul (Hàn Quốc). Ảnh tư liệu: Korea Times

Tuy nhiên, dù có học vị cao, ngày càng nhiều người trong số họ phải làm các công việc lương thấp. Trong số 7.005 tiến sĩ mới tìm được việc làm năm ngoái, có 10,4% cho biết thu nhập hằng năm dưới 20 triệu won (tương đương hơn 350 triệu đồng). Tỷ lệ này tăng 4,1 điểm phần trăm so với mức 6,3% vào năm 2011. Nếu tính đến lạm phát, mức thu nhập thực tế còn giảm mạnh hơn.

Tình trạng thu nhập thấp đặc biệt phổ biến ở những người tốt nghiệp các ngành ngoài khối STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học). Lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn có tỷ lệ tiến sĩ thu nhập thấp cao nhất, ở mức 26,8%. Tiếp theo là giáo dục với 19%, các ngành khoa học xã hội, báo chí và thông tin với 14,9%. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở mức 11,1%, trong khi lĩnh vực dịch vụ là 10,6%.

Các chuyên gia lao động cho rằng nguyên nhân chính là sự mất cân đối mang tính cấu trúc trên thị trường việc làm.

Ông Song Chang-yong, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo Nghề nghiệp Hàn Quốc, cho biết thị trường lao động trình độ cao trong nước mỗi năm chỉ có thể tạo ra khoảng 2.000-3.000 vị trí việc làm dành cho người có bằng tiến sĩ. Các vị trí này chủ yếu tập trung trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

"Tuy nhiên, cũng có không ít người theo đuổi chương trình tiến sĩ vì mục tiêu lấy bằng cấp. Do đó, vấn đề lương thấp của người có bằng tiến sĩ cần được nhìn nhận trong bối cảnh nhiều yếu tố phức tạp khác nhau", ông Song nói.