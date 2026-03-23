Sửa chữa và spa giày pickleball: Thị trường ngách bắt đầu hình thành

SVO - Cùng với sự gia tăng nhanh của người chơi pickleball tại Việt Nam, nhu cầu sửa chữa và chăm sóc (SPA) giày chuyên dụng đang dần xuất hiện. Dù quy mô còn nhỏ, lĩnh vực này được đánh giá có tiềm năng nhờ tần suất sử dụng cao và khả năng tạo thu nhập ổn định.

Áp lực sử dụng khiến giày nhanh xuống cấp

Pickleball là môn thể thao có cường độ di chuyển ngang lớn, kết hợp nhiều pha dừng đột ngột và đổi hướng nhanh. Đặc điểm này khiến giày chịu áp lực cao ở phần đế, mũi và hai bên thân. Khảo sát tại một số sân chơi ở Hà Nội cho thấy, sau khoảng 2–4 tháng sử dụng thường xuyên, đế giày thường có dấu hiệu mòn rõ, độ bám giảm, ảnh hưởng đến khả năng di chuyển, mũi giày dễ bị rách do ma sát liên tục. Trong bối cảnh giá giày thể thao chuyên dụng dao động từ vài triệu đồng/đôi, nhu cầu kéo dài vòng đời sản phẩm bắt đầu được người chơi quan tâm.

Chiếc giày trước và sau khi được spa tại SWIN Care - Thương hiệu sửa chữa và đào tạo sửa chữa vợt và giày pickleball hàng đầu Việt Nam.

Nhu cầu tăng, dịch vụ còn hạn chế

Số lượng người chơi pickleball tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM đang tăng nhanh trong khoảng 2–3 năm trở lại đây. Trung bình, mỗi người chơi sử dụng từ 1–2 đôi giày mỗi năm, cao hơn ở nhóm chơi thường xuyên. Tuy nhiên, hiện nay, dịch vụ sửa giày thể thao chủ yếu mang tính truyền thống, ít đơn vị chuyên sâu cho giày pickleball, các dịch vụ chăm sóc (làm sạch, phục hồi) chưa phổ biến … Điều này tạo ra khoảng trống nhất định cho các dịch vụ sửa chữa và “spa giày” phát triển.

Thu nhập phụ thuộc tay nghề và tệp khách

Theo ghi nhận từ những người làm nghề sửa giày, mức thu nhập có sự phân hóa rõ. Người mới: khoảng 10–15 triệu đồng/tháng. Tay nghề ổn định: 15–20 triệu đồng/tháng. Có tệp khách thường xuyên: trên 20 triệu đồng/tháng.

Anh Đinh Duy Hưng – nhà sáng lập SWIN Care – thương hiệu sửa chữa và đào tạo sửa chữa giày pickleball hàng đầu tại Hà Nội cho biết: “Khách chủ yếu của chúng tôi là người chơi thể thao. Nếu làm đều tay, mỗi ngày có thể xử lý 10–15 đôi. Tuy nhiên, thu nhập phụ thuộc nhiều vào chất lượng dịch vụ và lượng khách quay lại.”

Ngoài sửa chữa thay đế giày cơ bản, các dịch vụ như spa làm sạch chuyên sâu, khử mùi, tẩy ố, bong da, tăng giảm size... giúp tăng giá trị mỗi đơn hàng.

Chuyên gia SWIN Care﻿ hướng dẫn học viên sửa chữa giày pickleball.

Không đơn thuần là công việc thủ công

Dù có thể học trong thời gian ngắn, nghề sửa giày thể thao, đặc biệt với giày pickleball, đòi hỏi kỹ thuật nhất định. Anh Đinh Duy Hưng nhận định: “Giày pickleball có đặc thù riêng về chuyển động. Nếu sửa sai, có thể làm giảm độ bám hoặc mất cân bằng khi di chuyển, ảnh hưởng đến người sử dụng.”

Do đó, người làm nghề cần hiểu vật liệu và cấu trúc giày, nắm đặc điểm vận động của môn thể thao, có kinh nghiệm xử lý thực tế.

Thời gian học ngắn, dễ tiếp cận

So với nhiều nghề kỹ thuật khác, sửa giày có thời gian học tương đối ngắn: 2–4 tuần: làm quen kỹ thuật cơ bản; 1–3 tháng: có thể thực hành ổn định; sau 1–2 tháng: bắt đầu nhận các đơn đơn giản. Tuy nhiên, để xử lý các trường hợp phức tạp hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ, người làm nghề cần thời gian tích lũy lâu dài.

Dư địa phát triển còn lớn

Trong bối cảnh thị trường pickleball tiếp tục mở rộng, nhu cầu về các dịch vụ đi kèm như sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị được dự báo sẽ tăng theo. Một số yếu tố được cho là tạo thuận lợi cho lĩnh vực này: Tần suất sử dụng giày cao; Khách hàng có xu hướng sửa thay vì thay mới; Khả năng quay lại dịch vụ nhiều lần. Từ quy mô nhỏ, mô hình sửa chữa có thể phát triển thành các điểm dịch vụ chuyên biệt hoặc kết hợp với các hoạt động chăm sóc giày thể thao.

Sửa chữa và spa giày pickleball hiện vẫn là một lĩnh vực nhỏ, nhưng đang có dấu hiệu hình thành rõ ràng cùng với sự phát triển của môn thể thao này. Trong điều kiện thị trường còn ít cạnh tranh, những người tham gia sớm, có tay nghề và xây dựng được tệp khách hàng ổn định có thể tạo ra nguồn thu nhập bền vững.

Để tìm hiểu kỹ hơn về nghề sửa chữa và spa giày pickleball, bạn có thể tìm hiểu tại đây hoặc tìm đọc cuốn sách Hướng dẫn sửa chữa vợt pickleball (từ cơ bản đến chuyên sâu) của các tác giả Đinh Duy Khánh – Đinh Duy Hưng.