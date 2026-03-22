Chứng khoán có thể lùi về 1.570 điểm, DGC trong vùng rủi ro cao

TPO - Sau tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp với áp lực bán lan rộng và khối ngoại xả ròng mạnh, VN-Index được dự báo có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng 1.570-1.580 điểm trước khi xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật. Trong khi đó, tâm điểm của thị trường, cổ phiếu DGC vẫn chịu sức ép lớn sau chuỗi lao dốc hơn 30%, dù lực cầu bắt đáy đã bắt đầu xuất hiện.

Chứng khoán giảm 3 tuần liên tiếp

Thị trường chứng khoán vừa khép lại tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang. Sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, xung đột lan rộng với tâm điểm tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới - đã tạo cú sốc về nguồn cung dầu mỏ và hàng hóa thiết yếu.

Giá dầu biến động mạnh, lo ngại lạm phát quay trở lại, trong khi Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Tất cả cộng hưởng khiến tâm lý nhà đầu tư suy yếu rõ rệt.

Trong tuần, VN-Index có ba phiên phục hồi kỹ thuật, kiểm tra lại vùng kháng cự mạnh quanh 1.740 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền không thực sự nhập cuộc. Các nhịp hồi chủ yếu mang tính “kéo trụ”, thiếu sự lan tỏa. Áp lực bán quay trở lại mạnh mẽ trong phiên cuối tuần, đặc biệt trong kỳ cơ cấu ETF và đáo hạn phái sinh. Kết tuần, VN-Index giảm 2,86% xuống 1.647,81 điểm – xuyên thủng vùng 1.650 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về tiêu cực. Ngoại trừ nhóm điện tái tạo, than và bảo hiểm giữ được sắc xanh tương đối, hầu hết các nhóm ngành đều điều chỉnh mạnh. Giảm sâu nhất là phân bón, hóa chất, dầu khí, hàng không, thủy sản. Thanh khoản toàn thị trường giảm gần 27% so với tuần trước, cho thấy lực cầu suy yếu rõ rệt. Khối ngoại bán ròng tới 7.472 tỷ đồng trên HoSE, tạo thêm áp lực lên nhóm bluechip.

DGC giảm hơn 31% sau thông tin cơ quan điều tra khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp.

Tâm điểm đáng chú ý nhất tuần qua là cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Sau thông tin cơ quan điều tra khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp, cổ phiếu này lao dốc mạnh. Chỉ trong 6 phiên, DGC mất hơn 31% thị giá, vốn hóa “bốc hơi” gần 10.000 tỷ đồng, còn khoảng 21.000 tỷ. Chuỗi giảm sàn liên tiếp khiến tâm lý nhà đầu tư hoảng loạn, nhiều công ty chứng khoán đồng loạt siết margin. Mirae Asset đưa tỷ lệ cho vay về 0%, SSI giảm tỷ lệ tài sản đảm bảo.

Phiên cuối tuần, DGC ghi nhận thanh khoản đột biến gần 35 triệu cổ phiếu - mức cao thứ hai trong lịch sử, cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện. Có thời điểm cổ phiếu thoát sàn và thu hẹp đà giảm, nhưng áp lực bán nhanh chóng quay lại khiến mã này đóng cửa vẫn giảm hết biên độ, về 55.500 đồng/cổ phiếu, thấp nhất kể từ tháng 6/2023.

Theo dõi khả năng diễn ra thương vụ M&A tại Hoá chất Đức Giang

Nhóm phân tích của Chứng khoán SHS cho rằng, thông tin tiêu cực với Hoá chất Đức Giang có khả năng gây ảnh hưởng đến quá trình gia hạn giấy phép khai thác khai trường 25 vào cuối năm 2026. Nếu giấy phép không được gia hạn, DGC sẽ phải chuyển sang mua từ bên ngoài và nhập khẩu gần như toàn bộ quặng apatit thay vì tự chủ trên 80% nguồn quặng đầu vào như trước đây. Điều này sẽ gây áp lực lên giá vốn và tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp.

Về dài hạn, việc có thể đánh mất lợi thế tự chủ nguyên vật liệu đầu vào sẽ khiến DGC bị chiết khấu định giá mạnh hơn và triển vọng tăng trưởng trong tương lai không rõ ràng. Diễn biến này còn có thể tạo tiền lệ cho xu hướng siết chặt quản lý trên toàn ngành hóa chất - khai khoáng.

Đồng thời, thông tin này cũng gây áp lực đáng kể lên giá cổ phiếu và không loại trừ khả năng công ty đối mặt với rủi ro về các chi phí pháp lý, môi trường phát sinh hoặc truy thu trong thời gian tới.

SHS cũng lưu ý thêm yếu tố theo dõi khi khả năng diễn ra các thương vụ M&A hoặc thay đổi cổ đông chiến lược trong bối cảnh cấu trúc thượng tầng biến động. Hiện tại, do tính chất phức tạp của vụ việc và thông tin còn đang được cập nhật, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội chưa đủ cơ sở để đánh giá đầy đủ khả năng duy trì hoạt động ổn định của Hoá chất Đức Giang.

Về diễn biến thị trường chung, ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, nhận định thị trường vừa trải qua một tuần đáo hạn phái sinh đầy biến động và chịu tác động mạnh từ các yếu tố bên ngoài.

Ông Phong cho rằng thị trường gần như không có động lực tăng trong bối cảnh nỗi lo khủng hoảng năng lượng trong nước gia tăng, trong khi khối ngoại bán ròng tới hơn 7.500 tỷ đồng chỉ trong một tuần. Sắc xanh chỉ xuất hiện lác đác ở một vài cổ phiếu có câu chuyện riêng, thiếu sự lan tỏa.

Đáng chú ý, dù giá dầu duy trì ở mức cao, nhóm dầu khí và hóa chất vẫn bị bán tháo mạnh. Theo chuyên gia, nguyên nhân là do các cổ phiếu này đã phản ánh kỳ vọng tích cực trước đó, dẫn tới áp lực chốt lời khi rủi ro vĩ mô gia tăng. Bên cạnh đó, tỷ giá USD tăng mạnh lên vùng đỉnh lịch sử tiếp tục tạo thêm sức ép lên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về xu hướng tuần tới, ông Phong đánh giá VN-Index đang quay lại kiểm định vùng đáy ngắn hạn thiết lập ngày 9/3 và đã chạm đường MA200 quanh 1.647 điểm. Tuy nhiên, khả năng vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng trong đầu tuần tới là khá cao do áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu trụ vào cuối tuần qua.

Kịch bản cơ sở được đưa ra là VN-Index có thể lùi về vùng 1.570-1.580 điểm trước khi xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật vào giữa tuần, khi dòng tiền “thông minh” quay lại bắt đáy.

Trong bối cảnh bất ổn vĩ mô cả trong và ngoài nước, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua mới các nhóm có độ biến động cao như ngân hàng và chứng khoán. Thay vào đó, nên tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để cơ cấu danh mục, ưu tiên chiến lược trading ngắn hạn với tỷ trọng vừa phải ở những cổ phiếu có câu chuyện cơ bản riêng như phân bón, dầu khí hoặc năng lượng nhằm tối ưu lợi nhuận.