VN-Index rơi khỏi mốc 1.700 điểm

TPO - Phiên giao dịch ngày 19/3, thị trường chứng khoán trong nước chịu áp lực điều chỉnh mạnh sau tuyên bố giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tác động lên tâm lý nhà đầu tư toàn cầu. VN-Index để mất mốc 1.700 điểm.

Fed trì hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 3, trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu nóng lên và rủi ro địa chính trị gia tăng. Đây là lần thứ hai liên tiếp cơ quan này không điều chỉnh lãi suất, sau 3 đợt cắt giảm trong năm 2025.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã rung lắc mạnh khi lực bán gia tăng trên diện rộng. Sắc đỏ nhanh chóng chiếm ưu thế, kéo chỉ số có thời điểm mất hơn 30 điểm, lùi sát vùng 1.680 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên giúp thu hẹp đà giảm, thị trường vẫn không đủ động lực để đảo chiều.

Xét về mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, nhóm dầu khí gây tác động tiêu cực nhất. GAS là cổ phiếu lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index, theo sau là BSR và PLX khi đồng loạt giảm sâu. Đà điều chỉnh của nhóm này diễn ra dù giá dầu thế giới duy trì ở vùng cao, cho thấy áp lực chốt lời và tâm lý e ngại rủi ro đang chi phối.

Bên cạnh đó, VIC và một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, GVR cũng nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. Cổ phiếu ngân hàng nhìn chung giao dịch kém tích cực, nhiều mã vốn hóa lớn như VCB, CTG, BID điều chỉnh, góp phần gia tăng sức ép lên VN-Index. Một số mã giữ được sắc xanh nhưng không đủ sức tạo đột biến. Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực xả hàng khi SSI, HCM, VND, VCI, VIX giảm từ 2-4%.

Điểm sáng hiếm hoi đến từ nhóm bất động sản. NVL tăng trần với thanh khoản bùng nổ, nối dài chuỗi hồi phục hơn 30% chỉ trong 9 phiên gần đây. DXG, CEO, NLG, PDR cũng duy trì sắc xanh, giúp thị trường không rơi vào trạng thái giảm sâu hơn. Tuy nhiên, sự khởi sắc này mang tính cục bộ, chưa đủ lan tỏa.

Đáng chú ý, cổ phiếu DGC tiếp tục nằm sàn phiên thứ ba liên tiếp, giảm xuống 59.600 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản ở mức thấp nhưng dư bán sàn hơn 22,8 triệu cổ phiếu, hoàn toàn trắng bên mua. Diễn biến này nối dài chuỗi bán tháo sau thông tin pháp lý liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 14,7 điểm (-0,86%) xuống 1.699,13 điểm. HNX-Index giảm 2,05 điểm (0,83%) xuống 245,73 điểm. UPCoM-Index cũng giảm 0,91 điểm (0,73%) xuống 123,95 điểm.