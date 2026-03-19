Bảo Châu Elec - Dấu ấn uy tín trên bản đồ âm thanh Việt

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Bảo Châu Elec đã xây dựng được hệ thống showroom âm thanh chính hãng phủ rộng trên toàn quốc, trở thành địa chỉ tin cậy của đông đảo người yêu âm thanh tại Việt Nam. Không chỉ phân phối nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng, doanh nghiệp còn từng bước khẳng định vị thế bằng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và các giải pháp âm thanh chuyên nghiệp phục vụ từ nhu cầu giải trí gia đình đến hệ thống âm thanh kinh doanh và sân khấu.

Hơn hai thập kỷ xây dựng niềm tin trên thị trường

Thị trường thiết bị âm thanh tại Việt Nam những năm gần đây ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ khi nhu cầu giải trí và đầu tư vào không gian âm thanh chất lượng ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, những thương hiệu xây dựng được uy tín lâu dài luôn giữ vai trò quan trọng trong việc định hình thị trường.

Trải qua hơn 20 năm hoạt động, Bảo Châu Elec từng bước khẳng định vị thế bằng chiến lược phát triển dựa trên ba yếu tố cốt lõi: sản phẩm chính hãng, dịch vụ chuyên nghiệp và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

Bảo Châu Elec tham dự nhiều sự kiện triển lãm quốc tế về âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp hàng năm!

“Thế giới âm thanh thu nhỏ” với nhiều thương hiệu hàng đầu

Không chỉ là nơi bán thiết bị âm thanh, hệ thống showroom của Bảo Châu Elec còn được nhiều khách hàng ví như “thế giới âm thanh thu nhỏ”, nơi quy tụ hàng loạt thương hiệu âm thanh nổi tiếng trên thế giới như JBL, Bose, BMB, dBTechnologies, Audiocenter, Wharfedale, BIK, Alto, Denon, Marantz, McIntosh, Klipsch, Tannoy, Bowers & Wilkins...

Sự đa dạng về thương hiệu và phân khúc giúp Bảo Châu Elec có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, từ các hệ thống karaoke gia đình, âm thanh giải trí cho đến những hệ thống âm thanh sân khấu và biểu diễn chuyên nghiệp.

Bảo Châu Elec hợp tác cùng hàng trăm thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới!

Hệ sinh thái sản phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu

Nhằm đáp ứng xu hướng này, Bảo Châu Elec không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, hướng tới xây dựng hệ sinh thái thiết bị âm thanh toàn diện.

Danh mục sản phẩm hiện nay bao gồm:

● Dàn karaoke gia đình và karaoke kinh doanh

● Loa karaoke, loa sân khấu, loa hội trường

● Loa line array cho hệ thống biểu diễn chuyên nghiệp

● Micro không dây, vang số, mixer, cục đẩy công suất

● Loa bluetooth và loa xách tay

● Hệ thống âm thanh thông báo, nhạc nền cho quán cafe, nhà hàng, phòng gym, trung tâm thương mại

● Máy chiếu, đèn sân khấu, màn hình LED

Tất cả sản phẩm đều được lựa chọn từ các thương hiệu uy tín và được kiểm tra trước khi đưa ra thị trường nhằm đảm bảo hiệu suất hoạt động cũng như độ bền trong quá trình sử dụng.

Phát triển dịch vụ giải pháp âm thanh trọn gói

Bên cạnh hoạt động bán lẻ thiết bị, Bảo Châu Elec còn phát triển mạnh mảng tư vấn và triển khai giải pháp âm thanh trọn gói cho nhiều loại hình không gian khác nhau. Đội ngũ kỹ thuật viên của doanh nghiệp tham gia vào quá trình khảo sát, tư vấn cấu hình hệ thống phù hợp với diện tích và mục đích sử dụng, đồng thời thực hiện lắp đặt và căn chỉnh hệ thống âm thanh tại công trình.

Các dự án triển khai của Bảo Châu Elec trải dài từ phòng karaoke gia đình cao cấp, hệ thống karaoke kinh doanh, sân khấu biểu diễn cho đến hệ thống âm thanh cho quán cafe, nhà hàng, phòng gym và trung tâm thương mại. Việc kết hợp giữa sản phẩm chính hãng và dịch vụ kỹ thuật giúp doanh nghiệp mang đến giải pháp đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng và hạn chế các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Bảo Châu Elec vinh dự đồng hành lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường, sân khấu, sự kiện lớn trên toàn quốc!

Hướng tới hệ sinh thái âm thanh hiện đại

Trong bối cảnh công nghệ âm thanh không ngừng đổi mới, Bảo Châu Elec cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống showroom, tăng cường hợp tác với các thương hiệu quốc tế và cập nhật những công nghệ âm thanh mới trên thị trường.

Các thiết bị tích hợp xử lý tín hiệu số, kết nối không dây và những giải pháp âm thanh hiện đại đang được doanh nghiệp chú trọng đưa về thị trường Việt Nam nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Bảo Châu Elec không chỉ là một hệ thống bán lẻ thiết bị âm thanh mà còn trở thành thương hiệu có dấu ấn rõ nét trên thị trường âm thanh Việt Nam.

Với định hướng phát triển bền vững và lấy khách hàng làm trung tâm, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, góp phần thúc đẩy thị trường âm thanh trong nước ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại hơn.

Thông tin liên hệ

Website: https://baochauelec.com

Fanpage: https://www.facebook.com/baochauelec

Hotline: 1900.0255

Địa chỉ: 45 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Hà Nội; 63 Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hoà, TP.HCM và 16 showroom khác trên toàn quốc