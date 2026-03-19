Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Eximbank chuẩn bị khai trương trụ sở chính tại Hà Nội

P.V

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ chính thức khai trương trụ sở chính tại Hà Nội vào ngày 24/3/2026, mở ra một dấu mốc quan trọng trong hành trình tái định vị và phát triển của ngân hàng trong giai đoạn mới.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-NHNN ngày 13/2/2026, chấp thuận việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Eximbank. Đây được xem là bước đi mang tính nền tảng để ngân hàng triển khai chiến lược dịch chuyển trung tâm điều hành ra khu vực kinh tế – tài chính trọng điểm phía Bắc.

Phối cảnh tòa nhà trụ sở chính của Eximbank tại Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trụ sở mới của Eximbank tọa lạc tại số 27–29 Lý Thái Tổ, vị trí đắc địa ngay trung tâm Thủ đô Hà Nội, chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm vài phút di chuyển. Đây là khu vực trung tâm tài chính – ngân hàng, nơi tập trung nhiều định chế tài chính lớn, tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp đầu ngành.

Tòa nhà trụ sở được phát triển theo tiêu chuẩn văn phòng hạng A, đáp ứng tiêu chuẩn xanh quốc tế LEED Gold, thiết kế hiện đại, tối ưu công năng vận hành và đáp ứng các tiêu chí quốc tế về không gian làm việc. Không chỉ đóng vai trò là trung tâm điều hành, trụ sở mới còn được định vị như một không gian mở, hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng hiệu quả tương tác giữa các đơn vị trong toàn hệ thống.

Việc đầu tư vào hạ tầng làm việc chất lượng cao cũng phản ánh định hướng phát triển dài hạn của Eximbank trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thúc đẩy sáng tạo và tăng cường tính kết nối nội bộ.

Ở góc độ chiến lược, việc đặt trụ sở chính tại trung tâm Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa về mặt địa lý, mà còn mở ra dư địa lớn để Eximbank tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, các định chế tài chính và thị trường vốn trong khu vực. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp ngân hàng mở rộng cơ hội hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sự kiện khai trương trụ sở chính tại Hà Nội vì vậy không đơn thuần là một bước dịch chuyển về địa lý mà cho thấy quyết tâm chuyển đổi của Eximbank trong hành trình hướng tới một mô hình ngân hàng hiện đại, hiệu quả và phát triển bền vững hơn trong những năm tới.

P.V
#Eximbank #trụ sở chính #Hà Nội #tài chính #ngân hàng #phát triển

