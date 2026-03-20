Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Chứng khoán 'bay' 50 điểm, tiền vào giải cứu DGC

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phiên giao dịch ngày 20/3, VN-Index “bay” hơn 51 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với hàng trăm mã giảm giá, 10 mã giảm sàn. Sau ba phiên mất điểm liên tiếp, VN-Index đang lùi sâu về vùng 1.640-1.650 điểm.

Lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên và càng về cuối càng mạnh. Thanh khoản trên HoSE vọt lên hơn 31.000 tỷ đồng. Tâm điểm tiêu cực thuộc về nhóm Vingroup. VIC giảm kịch biên độ 6,9% xuống 135.000 đồng/cổ phiếu, một mình lấy đi hơn 16 điểm của VN-Index.

VHM cũng giảm 2,25%, VPL mất gần 2,5%, khiến nhóm bất động sản vốn hóa lớn trở thành gánh nặng lớn nhất của thị trường. Ở chiều ngược lại, VRE là mã hiếm hoi trong “họ Vin” giữ được sắc xanh nhưng mức tăng không đáng kể.

anh-ck-nhat-thinh--171654121141368920225.jpg
VN-Index "bay" hơn 51 điểm.

Cổ phiếu DGC tiếp tục là điểm nóng. Mã này giảm sàn phiên thứ tư liên tiếp, lùi về 55.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, khác với những phiên trước “trắng thanh khoản”, hôm nay DGC ghi nhận giao dịch bùng nổ gần 35 triệu đơn vị - mức cao đột biến.

Lực cầu bắt đáy đã nhập cuộc mạnh mẽ, hấp thụ phần lớn lượng dư bán sàn, dù cuối phiên áp lực cung vẫn chiếm ưu thế. Việc DGC lao dốc kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý chung, nhất là trong nhóm hóa chất và midcap.

Nhóm dầu khí - năng lượng cũng chìm trong sắc đỏ. GAS, PLX, PVD giảm sâu, nhiều mã như PVS, OIL, PVC mất trên 5-6%. Đáng chú ý, GAS nằm trong nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên VN-Index.

Ngân hàng và thép tiếp tục chịu áp lực. VCB, CTG, BID, MBB đồng loạt giảm 2-3%, trong khi HPG bị khối ngoại bán ròng mạnh, mất thêm 3%. Nhóm chứng khoán phân hóa nhưng nhìn chung vẫn nghiêng về điều chỉnh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 51,32 điểm (3,02%) xuống 1.647,81 điểm. HNX-Index giảm 2,27 điểm (0,92%) xuống 243,46 điểm. UPCoM-Index giảm 0,21 điểm (0,17%) xuống 123,74 điểm.

Khối ngoại bán ròng hơn 1.800 tỷ đồng, tập trung mạnh vào HPG, VIC và DGC. Áp lực rút vốn ngoại kéo dài nhiều phiên liên tiếp càng khiến thị trường thiếu lực đỡ.

#VN-Index #thị trường chứng khoán #Vingroup #DGC #dầu khí #ngân hàng #bán ròng

Xem thêm

Cùng chuyên mục