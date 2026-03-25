Chứng khoán tăng mạnh, dòng tiền vẫn thờ ơ

TPO - Hôm nay (25/3), VN-Index tăng mạnh 43 điểm lên 1.658 điểm nhờ lực kéo từ VHM, VIC cùng loạt cổ phiếu ngân hàng, điện và dầu khí. Dù sắc xanh lan tỏa rộng khắp với hàng trăm mã tăng giá, thanh khoản vẫn ở mức trung bình, cho thấy dòng tiền chưa thực sự đồng thuận.

VN-Index tăng 43 điểm, độ rộng nghiêng hẳn về bên mua với 276 mã tăng và chỉ 60 mã giảm trên HoSE. Tuy nhiên, phía sau mức tăng ấn tượng này, dòng tiền vẫn chưa thực sự đồng thuận.

Thanh khoản đạt hơn 22.463 tỷ đồng, tăng so với phiên liền trước nhưng vẫn ở mức khá thấp nếu so với các phiên tăng mạnh trước đó. Nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ tâm lý thận trọng, quan sát.

Dù sắc xanh lan tỏa rộng khắp với hàng trăm mã tăng giá, thanh khoản không ghi nhận khởi sắc rõ rệt.

Động lực tăng điểm đến từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VHM và VIC. Hai cổ phiếu này đóng góp hơn 12 điểm cho chỉ số chung khi VHM tăng 5,3% lên 104.200 đồng và VIC tăng 3,8% lên 128.700 đồng. Các mã liên quan như VRE và VPL cũng đồng loạt tăng trên 4%, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trong nhóm bất động sản.

Rổ VN30 đóng vai trò “đầu kéo” khi tăng hơn 44 điểm, với 26/30 mã tăng giá. GVR là cổ phiếu nổi bật nhất nhóm khi bật tăng 6,3%. Theo sau là loạt ngân hàng và cổ phiếu tiêu dùng như VPB, MWG, DGC tăng trên 4%; ACB, TCB, VIB, SSI, PLX, SHB tăng 3-4%. Đáng chú ý, SHB dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với hơn 76 triệu cổ phiếu khớp lệnh, cho thấy dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm tài chính.

Điểm đáng chú ý khác là sự trở lại của DGC. Sau chuỗi giảm sâu trước đó, cổ phiếu này tiếp tục tăng hơn 4%, thanh khoản ổn định, cho thấy áp lực bán đã hạ nhiệt đáng kể.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu điện bất ngờ trở thành tâm điểm khi hàng loạt mã tăng kịch trần như NT2, REE, TV2, PC1, GEG; các mã còn lại như POW, PPC, PGV cũng tăng 4-5%.

Nhóm dầu khí cũng đồng thuận tăng dù giá dầu thế giới biến động. OIL tăng gần 7%, BSR, PLX, PVD, PVS tăng từ 3-4%. Bất động sản tiếp tục khởi sắc ngoài nhóm Vingroup, với IDC, KBC, CEO, HDC, NVL, NLG, TCH tăng trên 3-4%.

Toàn sàn ghi nhận 18 mã tăng trần, trải rộng ở các nhóm xây dựng, hạ tầng, tiện ích và dịch vụ như VCG, CII, PET, BVH, HVN… cho thấy dòng tiền không chỉ tập trung ở bluechip mà còn lan sang midcap.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 43,42 điểm (2,69%), lên 1.658,19 điểm. HNX-Index tăng 5,86 điểm (2,40%), lên 249,67 điểm. UpCoM-Index tăng 1,01 điểm (0,82%), lên 123,74 điểm. Dù vậy, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 264 tỷ đồng, tập trung ở VCB, STB, BID, MSN.