Kinh tế

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Xuân Phong
TPO - Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá bán lẻ xăng dầu từ 14h chiều nay (25/3). Theo đó, giá xăng RON95-III giảm 3.883 đồng/lít, xuống còn 29.957 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 2.039 đồng/lít, còn 28.075 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ thị trường. Mức chi trong kỳ này được giữ ở 3.000 đồng/lít đối với xăng sinh học và xăng không chì, 4.000 đồng/lít với dầu diesel, 3.000 đồng/lít với dầu hỏa và dầu mazut. Trong khi đó, mức trích lập Quỹ bình ổn tiếp tục là 0 đồng đối với tất cả mặt hàng. Bộ Công Thương cho biết Quỹ bình ổn đã được chi liên tục từ kỳ điều hành ngày 10/3 đến nay, số dư ước còn khoảng 613 tỷ đồng.

Theo liên Bộ, giá cơ sở mặt hàng xăng RON95-III đã giảm 10,54%, vượt ngưỡng 10% theo quy định tại Nghị quyết 55/NQ-CP. Trên cơ sở đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục áp dụng phương án điều hành kết hợp giữa điều chỉnh giá và chi Quỹ bình ổn, nhằm bảo đảm giá trong nước bám sát xu hướng thế giới nhưng vẫn hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá xăng dầu giảm từ 14h chiều nay.

Theo thông tin điều hành của Bộ Công Thương, kỳ điều hành ngày 25/3 diễn ra trong bối cảnh giá xăng dầu thành phẩm thế giới quay đầu giảm sau những biến động mạnh liên quan tới xung đột quân sự tại Trung Đông và diễn biến đàm phán giữa Mỹ - Iran. Cùng với đó, xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, khiến thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động khó lường.

Dữ liệu cập nhật đến ngày 24/3 cho thấy, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 còn 141,810 USD/thùng, giảm 7,46%; xăng RON95 còn 146,360 USD/thùng, giảm 12,13%. Dầu hỏa giảm 10,28%; dầu diesel giảm 4,46%; dầu mazut giảm 10,78% so với kỳ điều hành trước. Đây là cơ sở để cơ quan điều hành quyết định hạ mạnh giá bán lẻ trong nước.

Hiện giá xăng RON95 của Việt Nam ở mức trung bình trong khu vực. Tại ngày 25/3, giá xăng tại Singapore ở mức 70.424 đồng/lít, Lào 50.264 đồng/lít, Campuchia 35.850 đồng/lít, Trung Quốc 34.875 đồng/lít. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát chặt việc bảo đảm nguồn cung, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp.

Xuân Phong
