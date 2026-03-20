Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn bao nhiêu tiền?

Việt Linh
TPO - Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết năm 2025 là gần 5.612 tỷ đồng. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có số dư lớn nhất với gần 3.088 tỷ đồng, trong khi đó, một số doanh nghiệp âm quỹ.

Theo thông báo về tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu quý IV/2025 (từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 31/12/2025), số dư quỹ đầu kỳ gần 5.609 tỷ đồng và tăng lên gần 5.612 tỷ đồng vào cuối kỳ, chủ yếu do khoản lãi phát sinh hơn 3 tỷ đồng. Cơ quan điều hành đã không trích lập và không chi sử dụng số dư quỹ trong kỳ.

Quỹ bình ổn xăng dầu cuối 2025 đạt hơn 5.600 tỷ đồng.

Cụ thể, ở từng doanh nghiệp đầu mối, mức độ phân bổ số dư quỹ có sự chênh lệch rất lớn. Đứng đầu là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với số dư quỹ ở mức gần 3.088 tỷ đồng, chiếm hơn 55% tổng quỹ toàn thị trường.

Nhóm doanh nghiệp có số dư lớn tiếp theo gồm: Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh với hơn 329 tỷ đồng; Tổng công ty Xăng dầu Quân đội khoảng gần 301 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp gần 462 tỷ đồng; Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ với gần 392 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp có quy mô quỹ rất nhỏ gồm: Công ty cổ phần Phúc Lộc Ninh với gần 2,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Vĩnh Long Petro hơn 4,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, có doanh nghiệp không phát sinh số dư, như Công ty cổ phần Appllo Oil ở mức 0 đồng.

Đáng chú ý, số dư quỹ âm tại một số doanh nghiệp. Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) ghi nhận âm hơn 138 tỷ đồng; Công ty TNHH Petro Bình Minh âm hơn 16 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển Trường An âm gần 15 tỷ đồng.

Năm 2025, cơ quan quản lý đã không trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Tại kỳ điều hành ngày 19/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng giá bán lẻ xăng dầu, đồng thời tiếp tục chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 3.000 - 4.000 đồng/lít/kg (tùy mặt hàng) để kìm đà tăng.

Từ kỳ điều hành ngày 10/3, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục ở mức cao, phổ biến 4.000 - 5.000 đồng/lít/kg để hỗ trợ giảm áp lực tăng giá trong nước. Đến kỳ điều hành ngày 19/3/2026, mức chi được điều chỉnh giảm còn 3.000 - 4.000 đồng/lít/kg tùy mặt hàng. Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 2.600 tỷ đồng.

Nếu không sử dụng quỹ, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu sẽ cao hơn khoảng 3.000 đồng/lít/kg.

