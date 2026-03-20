Xem xét sử dụng ngân sách hỗ trợ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

TPO - Với mức chi hiện nay 4.000–5.000 đồng/lít, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu chỉ có thể phát huy vai trò trong ngắn hạn. Cơ quan quản lý cho biết, đang tính toán thêm các kịch bản, có thể nghiên cứu sử dụng ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, hoặc thông qua chính sách tài khóa như giảm các loại thuế.

Ngày 19/3, Báo Tiền Phong tổ chức talkshow “Chiến sự Trung Đông và giải pháp ổn định giá xăng dầu Việt Nam”. Tình hình chiến sự tại Trung Đông diễn biến rất khó lường, kéo theo những biến động mạnh của thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu thô có thời điểm đạt mốc 119 USD/thùng và vẫn duy trì quanh mốc 100 USD/thùng trong những ngày gần đây.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, đặc biệt do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông, việc trích sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức cao thời gian qua được đánh giá là một giải pháp quan trọng nhằm góp phần giảm áp lực tăng giá trong nước và ổn định tâm lý thị trường.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Dầu khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương - cho biết, thời gian qua liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mức chi 4.000 đồng/lít, kg đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut và 5.000 đồng/lít đối với dầu diesel từ kỳ điều chỉnh giá ngày 10/3 nhằm điều tiết, giảm bớt mức tăng giá xăng dầu trên thị trường, hỗ trợ trực tiếp người tiêu dùng và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Dầu khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Ảnh: Hồng Vĩnh

Trong bối cảnh nguồn lực của quỹ có hạn, nhiều ý kiến đã đặt vấn đề về việc sử dụng ngân sách để cấp bù hoặc hỗ trợ cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Trả lời về nội dung này, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính không thuộc ngân sách nhà nước, vì vậy việc sử dụng ngân sách để hỗ trợ quỹ cần được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng.

“Chúng ta có thể nghiên cứu sử dụng trực tiếp từ ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu hoặc thông qua chính sách tài khóa như giảm các loại thuế đối với xăng dầu”, ông Tuấn cho hay.

Làm rõ hơn vấn đề này, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết, công tác bình ổn giá xăng dầu hiện nay đang được các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ nhiều công cụ và giải pháp, với mức độ linh hoạt cao để phù hợp với diễn biến thị trường.

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Theo ông Bình, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, việc sử dụng quỹ trong giai đoạn hiện nay đang được triển khai chủ động, linh hoạt. Tuy nhiên, việc sử dụng quỹ cũng chịu tác động lớn từ diễn biến chiến sự và biến động giá dầu thế giới. Do đó, các cơ quan quản lý, bao gồm Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, đang xây dựng các kịch bản, dự báo và nghiên cứu thêm các công cụ chính sách, đặc biệt là chính sách tài khóa và ngân sách, nhằm bảo đảm cân đối nguồn lực và có giải pháp điều hành phù hợp trong từng giai đoạn.

Lãnh đạo Cục Quản lý giá cũng cho biết, hiện nay theo quy định của Luật Giá và Nghị định 85/2024, đối với các mặt hàng thuộc diện bình ổn, trong đó có xăng dầu, có 5 nhóm biện pháp bình ổn giá. Cụ thể gồm điều tiết cung – cầu; chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ; sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; và các biện pháp hành chính trong tình huống đặc biệt.

Ông Bình dẫn lại diễn biến thị trường gần đây để cho thấy sức ép điều hành là rất lớn. Trước khi xảy ra chiến sự, giá dầu thành phẩm RON95 chỉ khoảng 81 USD/thùng. Nhưng đến giữa tháng, có thời điểm lên tới trên 153 USD/thùng, tức tăng hơn 80%. Trước diễn biến đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo kịp thời triển khai các biện pháp điều hành.

“Theo đó, trong quá trình điều hành, chúng ta không sử dụng đơn lẻ một biện pháp mà kết hợp đồng bộ nhiều công cụ. Thứ nhất là điều tiết cung – cầu, bảo đảm nguồn hàng. Thứ hai là giảm thuế nhập khẩu để đa dạng nguồn cung. Thứ ba là điều hành linh hoạt theo Nghị quyết 36. Thứ tư là sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu khi cần thiết”, ông Bình cho biết.