CEO tập đoàn đa ngành Tân Á Đại Thành tái đắc cử HĐND TP Hà Nội khóa XVII

P.V

Theo công bố của Ủy ban bầu cử TP Hà Nội ngày 20/3/2026, thành phố đã bầu đủ 125 đại biểu HĐND khóa XVII, với cơ cấu đa dạng gồm lãnh đạo, cán bộ quản lý, trí thức và doanh nhân. Trong danh sách này, ông Nguyễn Duy Chính là một trong những đại diện tiêu biểu của khu vực doanh nghiệp, tiếp tục trúng cử tại đơn vị bầu cử số 10.

Việc tái đắc cử cho thấy sự tín nhiệm của cử tri đối với một đại biểu xuất thân từ cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn vào những đóng góp thực chất, gắn với thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô. Đây cũng là minh chứng cho việc các doanh nhân không chỉ thành công trong kinh doanh mà còn từng bước khẳng định vai trò trong đời sống chính trị – xã hội.

Ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành tái đắc cử HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kì 2026-2031

Sinh năm 1985, ông Nguyễn Duy Chính hiện là lãnh đạo của Tập đoàn Tân Á Đại Thành - một tập đoàn đa ngành có hơn 33 năm phát triển, với quy mô hơn 7.000 nhân sự trong và ngoài nước. Dưới sự điều hành của ông, Tân Á Đại Thành không ngừng mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực công nghệ và khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên thị trường. Những kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập, đã giúp ông có góc nhìn sâu sắc về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở vai trò doanh nhân, ông Nguyễn Duy Chính đã tham gia hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội từ nhiệm kỳ 2021–2026. Trong thời gian này, ông tích cực tham gia thảo luận các vấn đề phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời duy trì liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh các kiến nghị, nguyện vọng của người dân. Những đóng góp đó được xem là một trong những cơ sở quan trọng giúp ông tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong nhiệm kỳ mới.

Chia sẻ sau khi trúng cử, ông Chính nhấn mạnh đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn, đòi hỏi tiếp tục nỗ lực lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến cử tri và đóng góp vào các quyết sách phát triển của thành phố. Tinh thần này cho thấy định hướng rõ ràng của một đại biểu doanh nhân: không chỉ đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp mà còn phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội.

“Nếu mỗi doanh nghiệp phát triển riêng lẻ thì rất khó tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi các doanh nghiệp cùng liên kết, chuyên môn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, chúng ta sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn trên thị trường.”

Với vai trò đại biểu HĐND Thành phố, ông Nguyễn Duy Chính khẳng định sẽ tiếp tục duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ các ý kiến của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới phát triển nhanh và bền vững, việc có thêm những đại biểu am hiểu kinh tế, nắm bắt sát thực tế doanh nghiệp sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn. Những vấn đề như cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo việc làm hay thúc đẩy đổi mới sáng tạo đều cần đến tiếng nói từ những người “trong cuộc”.

Cùng chuyên mục