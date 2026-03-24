Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Chứng khoán hồi phục trong 'nghi ngờ'

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 3 phiên lao dốc liên tiếp khiến VN-Index mất hơn 120 điểm, thị trường đã trở lại hồi phục trong phiên hôm nay (24/3). Sắc xanh trở lại trên diện rộng, nhưng thanh khoản sụt giảm rõ rệt, dòng tiền vẫn còn dè dặt sau cú sốc trước đó.

Độ rộng nghiêng hẳn về bên mua với 273 mã tăng, trong khi chỉ 59 mã giảm. Dù vậy, tổng giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt hơn 20.400 tỷ đồng, giảm mạnh so với phiên trước và là mức thấp nhất trong nhiều tuần. Riêng phiên chiều, dòng tiền vào thị trường yếu đi đáng kể, khiến đà tăng bị thu hẹp so với mức gần 2% ghi nhận trong buổi sáng.

Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. VPB là điểm sáng khi tăng hơn 5%, có thời điểm áp sát giá trần. TPB tăng gần 4,6%, TCB, CTG, ACB, MBB, VIB đồng loạt tăng 2-3%. Sự hồi phục của nhóm cổ phiếu trụ cột đã giúp chỉ số lấy lại phần nào những gì đã mất trong chuỗi giảm trước đó.

Thanh khoản sụt giảm rõ rệt trong phiên 24/3.

Bất động sản cũng có phiên bật mạnh, đặc biệt ở nhóm midcap và penny. Hàng loạt mã tăng kịch biên độ như TCH, NLG, CEO… Các cổ phiếu từng giảm sâu trước đó như NVL, DIG, DXG, HDC, IDC đều tăng trên 5%, cho thấy dòng tiền bắt đáy hoạt động khá tích cực ở nhóm này. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn hiện hữu khi VIC tiếp tục điều chỉnh giảm hơn 1%, phần nào kìm hãm đà tăng chung.

Nhóm chứng khoán và bảo hiểm cũng giao dịch khởi sắc trở lại. VND tăng hơn 5%, HCM, SHS, VCI tăng 2–4%, trong khi BVH và MIG tăng trần. Dù vậy, mức hồi phục này vẫn chưa đủ bù đắp hoàn toàn những phiên giảm mạnh trước đó.

Đáng chú ý, DGC có phiên hồi nhẹ 1,55% sau chuỗi giảm sàn liên tiếp, thanh khoản cải thiện so với các phiên trước. Ở nhóm dầu khí, diễn biến phân hóa: BSR và PVS tăng nhẹ, trong khi PLX và PVD vẫn chìm trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 23,6 điểm (1,48%) lên 1.614,77 điểm. HNX-Index tăng 6,27 điểm (2,64%) lên 243,81 điểm. UPCoM-Index tăng 1,41 điểm (1,16%) lên 122,73 điểm.

Một điểm trừ của phiên hồi phục là khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 485 tỷ đồng, tập trung ở các mã lớn như VIC, MWG, VHM, HPG và BID. Ở chiều ngược lại, BSR, VCK và VCI được mua ròng đáng kể.

Xem thêm

Cùng chuyên mục