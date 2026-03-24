Chứng khoán hồi phục trong 'nghi ngờ'

TPO - Sau 3 phiên lao dốc liên tiếp khiến VN-Index mất hơn 120 điểm, thị trường đã trở lại hồi phục trong phiên hôm nay (24/3). Sắc xanh trở lại trên diện rộng, nhưng thanh khoản sụt giảm rõ rệt, dòng tiền vẫn còn dè dặt sau cú sốc trước đó.

Độ rộng nghiêng hẳn về bên mua với 273 mã tăng, trong khi chỉ 59 mã giảm. Dù vậy, tổng giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt hơn 20.400 tỷ đồng, giảm mạnh so với phiên trước và là mức thấp nhất trong nhiều tuần. Riêng phiên chiều, dòng tiền vào thị trường yếu đi đáng kể, khiến đà tăng bị thu hẹp so với mức gần 2% ghi nhận trong buổi sáng.

Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. VPB là điểm sáng khi tăng hơn 5%, có thời điểm áp sát giá trần. TPB tăng gần 4,6%, TCB, CTG, ACB, MBB, VIB đồng loạt tăng 2-3%. Sự hồi phục của nhóm cổ phiếu trụ cột đã giúp chỉ số lấy lại phần nào những gì đã mất trong chuỗi giảm trước đó.

Thanh khoản sụt giảm rõ rệt trong phiên 24/3.

Bất động sản cũng có phiên bật mạnh, đặc biệt ở nhóm midcap và penny. Hàng loạt mã tăng kịch biên độ như TCH, NLG, CEO… Các cổ phiếu từng giảm sâu trước đó như NVL, DIG, DXG, HDC, IDC đều tăng trên 5%, cho thấy dòng tiền bắt đáy hoạt động khá tích cực ở nhóm này. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn hiện hữu khi VIC tiếp tục điều chỉnh giảm hơn 1%, phần nào kìm hãm đà tăng chung.

Nhóm chứng khoán và bảo hiểm cũng giao dịch khởi sắc trở lại. VND tăng hơn 5%, HCM, SHS, VCI tăng 2–4%, trong khi BVH và MIG tăng trần. Dù vậy, mức hồi phục này vẫn chưa đủ bù đắp hoàn toàn những phiên giảm mạnh trước đó.

Đáng chú ý, DGC có phiên hồi nhẹ 1,55% sau chuỗi giảm sàn liên tiếp, thanh khoản cải thiện so với các phiên trước. Ở nhóm dầu khí, diễn biến phân hóa: BSR và PVS tăng nhẹ, trong khi PLX và PVD vẫn chìm trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 23,6 điểm (1,48%) lên 1.614,77 điểm. HNX-Index tăng 6,27 điểm (2,64%) lên 243,81 điểm. UPCoM-Index tăng 1,41 điểm (1,16%) lên 122,73 điểm.

Một điểm trừ của phiên hồi phục là khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 485 tỷ đồng, tập trung ở các mã lớn như VIC, MWG, VHM, HPG và BID. Ở chiều ngược lại, BSR, VCK và VCI được mua ròng đáng kể.