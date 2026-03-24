Tân Á Đại Thành tài trợ 1 tỷ đồng giúp người dân tiếp cận nguồn nước an toàn

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2026, Tập đoàn Tân Á Đại Thành vừa công bố gói tài trợ 1 tỷ đồng, hỗ trợ các cộng đồng khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao khả năng tiếp cận nguồn nước an toàn cho người dân.

Tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2026 tổ chức ở Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2, do Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 21/3, thông điệp về "hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững" đã được cụ thể hóa bằng những hoạt động thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và giới trẻ.

Với chủ đề "Trẻ em và Thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững", Ngày Nước thế giới năm nay đã chạm đến một thực tế: trẻ em luôn là những đối tượng đầu tiên và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi nguồn nước bị đe dọa. Nguồn nước và không khí không được đảm bảo là một rào cản vô hình đối với sự phát triển tương lai của thế hệ trẻ.

Tại sự kiện, ông Phạm Minh Đức - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành nhận định, chương trình hành động Ngày nước và Ngày Khí tượng thế giới năm nay rất thiết thực và có ý nghĩa. Chương trình hành động giúp trẻ em và thanh thiếu niên biết cách tiết kiệm nước hơn, đóng góp bảo vệ môi trường toàn cầu và gìn giữ Trái Đất cho những thế hệ sau.

Ông Đức cho biết, một trong những sứ mệnh hoạt động của Tân Á Đại Thành chính là góp phần bảo vệ nguồn nước sạch. “Với góc độ doanh nghiệp, chúng tôi nhận thức rằng phát triển kinh tế phải đồng hành với sự phát triển bền vững, trong đó bảo vệ môi trường đóng vai trò quan trọng. Đây cũng là một chủ trương mà Đảng và Nhà nước đã đề ra trong quá trình phát triển kinh tế bền vững”, ông Đức chia sẻ.

Tại lễ phát động Ngày nước thế giới, Tập đoàn Tân Á Đại Thành công bố gói tài trợ 1 tỷ đồng thông qua Quỹ Phồn Vinh, hỗ trợ các cộng đồng khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao khả năng tiếp cận nguồn nước an toàn cho người dân.

Tập đoàn cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ trong việc lan tỏa lối sống xanh, ứng dụng công nghệ để bảo vệ môi trường, nguồn nước và khí hậu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành tặng hoa các đơn vị tài trợ tại buổi lễ phát động.

Kết thúc buổi lễ, đại diện Tập đoàn cùng các tổ chức quốc tế như UNICEF, WWF đã tham gia hoạt động trồng cây và đi bộ hưởng ứng, khẳng định sự kết nối chặt chẽ giữa chính sách của Nhà nước và nguồn lực của doanh nghiệp trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Tân Á Đại Thành là tập đoàn đa ngành hàng đầu với chiến lược dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: công nghiệp - công nghệ - bất động sản. Với việc sở hữu hệ thống 17 nhà máy hiện đại cùng mạng lưới 30.000 điểm bán hàng, tập đoàn không chỉ dẫn đầu thị trường về năng lực sản xuất mà còn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ xanh, với tầm nhìn lan toả sự phồn vinh tới tất cả mọi người.

Tầm nhìn này được minh chứng rõ nét qua Quỹ Phồn Vinh, cánh tay nối dài của Tập đoàn đưa nguồn lực từ 3 trụ cột phục vụ cộng đồng. Không chỉ là kinh doanh, Tân Á Đại Thành đang nỗ lực kiến tạo một tương lai nơi mọi người dân, dù ở đâu, cũng đều có quyền tận hưởng một cuộc sống phồn vinh và bền vững.