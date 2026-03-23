Tòa án nhân dân khu vực 2 thông báo mở thủ tục phá sản

Hiện nay, Tòa án Nhân dân Khu vực 2 - Hà Nội đang giải quyết vụ án “Yêu cầu mở thủ tục phá sản” thụ lý số 50 ngày 01/12/2025. Xét thấy: Công ty TNHH MTV Hàng Hải Viễn Đông mất khả năng thanh toán.

Tòa án Nhân dân Khu vực 2 - Hà Nội quyết định:

1. Mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH MTV Hàng Hải Viễn Đông; địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy, số 18/165, đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Đào Việt Hồng, chức vụ: Giám đốc

2. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Bà Nguyễn Hồng Phương - Thẩm phán Tòa án Nhân dân Khu vực 2 - Hà Nội.

3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ của Công ty TNHH MTV Hàng Hải Viễn Đông phải gửi giấy đòi nợ cho Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Việt Nam (địa chỉ: Phòng 899, Tòa nhà Vân Nam, số 26 đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội) với các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước của chủ nợ hoặc đại diện chủ nợ;

- Tổng số nợ phải trả, bao gồm các khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán, số nợ chưa đến hạn, số nợ có đảm bảo và phương thức bảo đảm; số nợ không có đảm bảo mà Công ty TNHH MTV Hàng Hải Viễn Đông phải trả khoản tiền bồi thường trong hợp đồng (nếu có);

- Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký

Hết thời hạn trên, nếu các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì coi như từ bỏ quyền đòi nợ.