Khi văn hóa thiện nguyện trở thành nền tảng gắn kết nội bộ

Bên cạnh những hoạt động hướng ra cộng đồng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn xây dựng văn hóa thiện nguyện từ bên trong tổ chức. Khi trách nhiệm xã hội được nuôi dưỡng bằng sự tham gia tự nguyện của CBNV, giá trị tạo ra không dừng ở tác động bên ngoài mà còn trở thành nền tảng gắn kết bền vững cho chính doanh nghiệp.

Trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, nhiều doanh nghiệp lựa chọn phát triển bền vững (ESG) theo các tiêu chuẩn Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh nghiệp như một định hướng chiến lược dài hạn. Trong đó, mô hình quỹ thiện nguyện nội bộ với sự đóng góp và tham gia trực tiếp của cán bộ nhân viên đang trở thành xu hướng quản trị văn hóa đáng chú ý. Khi mỗi cá nhân được trao cơ hội trực tiếp góp sức và thực thi, trách nhiệm xã hội không còn là thông điệp truyền thông mà trở thành trải nghiệm thực tế.

Khi trách nhiệm xã hội trở thành động lực chung

Trong bối cảnh yếu tố xã hội ngày càng được các doanh nghiệp tiếp cận theo hướng dài hạn và có chiều sâu hơn thì việc xây dựng các chương trình thiện nguyện nội bộ đang trở thành xu hướng. Tại mỗi tổ chức, CBNV không chỉ là người thụ hưởng văn hóa doanh nghiệp mà còn là chủ thể tạo ra giá trị xã hội. Khi sự tham gia mang tính tự nguyện và được duy trì lâu dài, các hoạt động cộng đồng vừa tạo tác động bên ngoài vừa trở thành một phần của hệ thống quản trị văn hóa, góp phần gia tăng mức độ gắn kết và sự đồng hành nội bộ.

Với nhiều doanh nghiệp, hoạt động thiện nguyện thường được triển khai theo từng chiến dịch. Nhưng tại SeABank, hành trình vì cộng đồng lại bắt đầu từ một nền tảng khác: văn hóa nội bộ. Đó là nơi tinh thần sẻ chia không chỉ đến từ các quyết sách của Ban lãnh đạo mà được nuôi dưỡng bền bỉ từ chính đội ngũ cán bộ nhân viên, những người trực tiếp tạo nên bản sắc của Ngân hàng.

Để chuyển hóa những giá trị nhân văn ấy thành hành động cụ thể, SeABank triển khai nhiều hoạt động xã hội thường niên. Năm 2025, chương trình thường niên Xuân Yêu thương tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa phương nhân dịp Tết đến xuân về. Trong những chuyến đi ấy, các SeABanker không chỉ mang theo quà tặng, học bổng hay hỗ trợ y tế mà còn dành thời gian để trò chuyện, lắng nghe và đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn. “Khi khoác lên mình chiếc áo SeABank để làm thiện nguyện, tôi cảm nhận rất rõ niềm tự hào về nơi mình đang làm việc”, chị Khương Minh Trang, cán bộ SeABank Hội sở, chia sẻ sau một chuyến thiện nguyện đầu năm.

Ở SeABank, các hoạt động thiện nguyện đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên, giúp họ kết nối sâu sắc hơn với cộng đồng và với chính đồng nghiệp của mình. Chuỗi hoạt động thiện nguyện trong Tuần lễ công dân là một minh chứng tiêu biểu cho tinh thần đó. Trong khuôn khổ chương trình, Ngân hàng đã phân bổ gần 1 tỷ đồng cho toàn hệ thống, nguồn kinh phí này được sử dụng cho nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, trao tặng nhu yếu phẩm cho các hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các chương trình thiện nguyện tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tinh thần thiện nguyện của SeABanker cũng được thể hiện rõ nét qua chương trình Chăn ấm đầu đông, khi những ngày gió lạnh đầu mùa tràn về miền Bắc là thời điểm hàng nghìn chiếc chăn, áo ấm được trao tận tay người vô gia cư. Có những buổi tối, đoàn thiện nguyện bắt gặp những mảnh đời đang co ro trên manh chiếu cũ, khoác tạm chiếc áo mưa mỏng, nép mình trên bậc thềm cửa hiệu đã đóng, hay dưới gầm cầu tối lạnh. Khi những chiếc chăn được trao tận tay, những ánh mắt biết ơn, những nụ cười hiền và cái nắm tay siết chặt khiến nhiều SeABanker lặng đi. Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ người nhận được sưởi ấm, mà chính những người trao đi cũng cảm nhận rõ ràng hơn ý nghĩa của sự sẻ chia, rằng giữa cái rét đầu đông, hơi ấm đôi khi đến từ những hành động giản dị nhưng chân thành.

Song song với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, SeABanker cũng tích cực tham gia các chương trình bảo vệ môi trường. Điển hình là chiến dịch Ocean Cleanup, trong đó hàng trăm SeABanker tại nhiều tỉnh, thành đã đồng loạt ra quân thu gom rác thải, làm sạch bờ biển và tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chỉ riêng năm 2025, hoạt động này được triển khai tại 11 bãi biển trên cả nước, kết hợp cùng các địa phương đặt thùng rác công cộng và phát túi sinh học thân thiện môi trường nhằm lan tỏa lối sống xanh tới cộng đồng.

Hiện nay, SeABank duy trì bốn quỹ thiện nguyện nội bộ với định hướng rõ ràng, phản ánh các khía cạnh khác nhau của trách nhiệm xã hội. Trong đó, Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ – SeADreams tập trung hỗ trợ giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình học bổng dài hạn; Quỹ phát triển bền vững – SeAGreen được hình thành với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển xanh; Ở góc độ hỗ trợ cộng đồng, Quỹ từ thiện One Day One Smile – SeASmile là sáng kiến mang tính lan tỏa mạnh mẽ khi triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế trong xã hội; Quỹ bảo an – SeALove lại mang ý nghĩa gắn kết nội bộ sâu sắc khi tập trung hỗ trợ chính cán bộ nhân viên và khách hàng trong những hoàn cảnh khó khăn đột xuất.

Không chỉ hướng tới cộng đồng bên ngoài, các quỹ thiện nguyện nội bộ tại SeABank còn trở thành điểm tựa cho chính cán bộ nhân viên trong những thời điểm khó khăn. Khi thiên tai, bão lũ xảy ra tại nhiều địa phương, các quỹ đã kịp thời hỗ trợ những CBNV bị ảnh hưởng, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và yên tâm công tác. Riêng trong năm qua, tổng số tiền hỗ trợ dành cho cán bộ nhân viên chịu thiệt hại do thiên tai, bão lũ lên tới 372 triệu đồng, thể hiện tinh thần sẻ chia và gắn kết trong cộng đồng SeABanker.

Điểm chung của các quỹ này là nguồn lực không chỉ đến từ ngân sách của ngân hàng mà còn được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của hàng nghìn cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống. Chính sự tham gia trực tiếp này đã tạo nên một hệ sinh thái thiện nguyện mang tính nội sinh, nơi trách nhiệm xã hội không dừng lại ở các cam kết chiến lược mà được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong đời sống doanh nghiệp.

Ở góc độ quản trị văn hóa tổ chức, việc duy trì các quỹ thiện nguyện nội bộ cũng góp phần hình thành một môi trường làm việc nhân văn, gắn kết và tạo động lực phát triển, nơi mỗi cán bộ nhân viên có cơ hội tham gia vào những hoạt động ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi công việc thường ngày.

Một thập kỷ duy trì từ nội lực

Một trong những chương trình tiêu biểu phản ánh rõ nét văn hóa thiện nguyện nội bộ của SeABank là SeABankers Vì trẻ thơ. Được khởi xướng từ năm 2015 bởi chính cán bộ nhân viên ngân hàng, chương trình đã bước sang năm thứ 10 với những dấu ấn bền bỉ.

Sau một thập kỷ, các đoàn SeABankers đã trao hơn 10.000 suất quà, hỗ trợ học tập cho hơn 5.000 trẻ em, đồng thời xây mới, sửa chữa hoặc bổ sung trang thiết bị cho hơn 30 điểm trường ở vùng sâu, vùng xa. Nhưng điều khiến chương trình trở nên đặc biệt không nằm ở con số, mà ở cách nó được duy trì.

Toàn bộ kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng dành cho SeABankers Vì trẻ thơ đều đến từ sự đóng góp tự nguyện của hơn 5.400 cán bộ nhân viên. Mỗi người góp một phần nhỏ, nhưng khi cộng lại, đó là nguồn lực đủ lớn để duy trì hành trình dài hơi suốt 10 năm.

Những năm gần đây, chương trình được làm mới với sáng kiến Nấu ăn cho em – buffet 0 đồng. Theo đó, các SeABanker trực tiếp vào bếp, chuẩn bị những bữa ăn nóng hổi cho học sinh vùng cao. Với nhiều người tham gia, khoảnh khắc cùng các em ăn một bữa cơm giản dị lại trở thành ký ức khó quên nhất của chuyến đi. Sự chuyển dịch từ “trao tặng” sang “đồng hành” cho thấy cách SeABank gia tăng chiều sâu tác động xã hội, đồng thời củng cố văn hóa sẻ chia trong nội bộ tổ chức.

Năm 2025, chương trình đã được vinh danh Top 3 Ngân hàng Tiêu biểu Vì Cộng đồng tại Bank Awards 2025. Sau một thập kỷ, chương trình cho thấy rằng khi hoạt động thiện nguyện được thiết kế từ nội lực tổ chức, nó không chỉ tạo tác động xã hội mà còn góp phần xây dựng sự gắn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm và củng cố nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

Nuôi dưỡng sự gắn kết và niềm tự hào

Điểm khác biệt của các chương trình thiện nguyện nội bộ tại SeABank nằm ở tính bền bỉ. Hoạt động không diễn ra rời rạc mà được duy trì đều đặn, gắn với từng giai đoạn phát triển của Ngân hàng. Qua mỗi chuyến đi, tinh thần sẻ chia ấy dần trở thành sợi dây kết nối các SeABanker, bất kể ở vị trí hay đơn vị công tác nào.

Những khoảnh khắc giản dị cùng chuẩn bị một bữa ăn, trao tận tay một phần quà hay chứng kiến một điểm trường được hoàn thiện đã trở thành ký ức chung, nuôi dưỡng niềm tự hào về nơi làm việc. Từ đó, văn hóa thiện nguyện không những lan tỏa ra cộng đồng mà còn quay trở lại bồi đắp nội lực, góp phần xây dựng sự gắn bó bền vững giữa con người và tổ chức trên hành trình phát triển dài hạn.

Khi mỗi cán bộ nhân viên cảm thấy mình là một phần của những giá trị tốt đẹp, niềm tự hào và sự gắn bó vì thế được hình thành một cách tự nhiên, bền vững, trở thành nền tảng văn hóa giúp SeABank duy trì sự ổn định nội bộ và củng cố chiến lược phát triển dài hạn.