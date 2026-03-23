Thấy gì việc xuất hiện nhiều 'vùng giá' bất động sản?

TPO - Thị trường đang xuất hiện nhiều “vùng giá”, tức là các dự án mới có mức giá cạnh tranh hơn, phù hợp hơn với khả năng chi trả của người mua. Đây là chiến lược chủ động của các chủ đầu tư nhằm tái thiết lập mặt bằng giá và gia tăng sức cạnh tranh.

Đó là nhận định của TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam - tại Hội thảo "Lãi suất và cơ hội đầu tư bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới", do Báo Tiền Phong tổ chức chiều 23/3.

Theo ông Đính, trong bối cảnh giao dịch chậm lại, phản ứng của các chủ đầu tư cho thấy sự linh hoạt đáng chú ý. Nhiều dự án đã nhanh chóng điều chỉnh chính sách bán hàng theo hướng hỗ trợ mạnh hơn cho khách hàng. Nếu như trước đây, các chương trình ưu đãi thường chỉ dừng ở mức ân hạn 2-3 năm, thì hiện nay đã xuất hiện nhiều dự án kéo dài thời gian hỗ trợ lên tới 3-5 năm. Đây là bước thay đổi đáng kể, giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu cho người mua, đặc biệt khi lãi suất chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng.

Không chỉ kéo dài thời gian ân hạn, các chủ đầu tư còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán, chia sẻ chi phí vốn với khách hàng. Những động thái này không chỉ nhằm kích cầu, mà còn thể hiện sự thích ứng nhanh với bối cảnh thị trường mới. Có thể xem đây là một cơ chế tự điều chỉnh của thị trường, khi doanh nghiệp buộc phải thay đổi để duy trì thanh khoản và sức hấp dẫn của sản phẩm.

Lãnh đạo Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho rằng, một trong những thay đổi rõ nét nhất của thị trường hiện nay là sự dịch chuyển trong hành vi của nhà đầu tư. Lực cầu đầu cơ ngắn hạn đang giảm mạnh, trong khi nhu cầu đầu tư dài hạn và nhu cầu ở thực tăng lên đáng kể.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi của nền kinh tế và hiệu quả điều hành vĩ mô, khi niềm tin thị trường được củng cố và dòng tiền trở nên thận trọng hơn. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận nhanh từ “lướt sóng”, nhà đầu tư đang ưu tiên các sản phẩm có giá trị sử dụng thực, tính ổn định cao và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Cùng với đó, tiêu chí lựa chọn sản phẩm cũng thay đổi. Nhà đầu tư và người mua nhà ngày càng hướng đến các dự án có hạ tầng đồng bộ, không gian sống chất lượng, tiện ích đầy đủ và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Những dự án nhỏ lẻ, thiếu quy hoạch, không gian chật chội dần mất đi sức hút. Thay vào đó, các khu đô thị được đầu tư bài bản, mang lại trải nghiệm sống toàn diện đang trở thành xu hướng chủ đạo. Đây được xem là một xu hướng tích cực, góp phần nâng cao chất lượng thị trường và định hình lại chuẩn mực phát triển bất động sản trong dài hạn.

Ông Đính nhận định, thị trường đang xuất hiện nhiều "vùng giá" - tức là các dự án mới có mức giá cạnh tranh hơn, phù hợp hơn với khả năng chi trả của người mua. Đây là chiến lược chủ động của các chủ đầu tư nhằm tái thiết lập mặt bằng giá và gia tăng sức cạnh tranh.

Những “vùng giá” này không đồng nghĩa với việc thị trường đi xuống, mà ngược lại, mở ra cơ hội tiếp cận cho nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là người mua để ở và nhà đầu tư dài hạn. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục lan rộng trong thời gian tới, góp phần cải thiện thanh khoản và cân bằng cung - cầu.

Bên cạnh các yếu tố thị trường, vai trò của chính sách và thể chế tiếp tục là yếu tố then chốt. Hệ thống ngân hàng vẫn duy trì vai trò cung cấp vốn cho nền kinh tế, với quy mô hàng triệu tỷ đồng, trong đó bất động sản chiếm tỷ trọng đáng kể.

Việc điều hành tín dụng được thực hiện theo hướng linh hoạt, đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu tăng trưởng và ổn định. Trong bối cảnh lãi suất khó giảm mạnh trong ngắn hạn, các giải pháp hỗ trợ vẫn có thể được triển khai thông qua cơ chế chính sách phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chẳng hạn, người mua nhà lần đầu có thể được hưởng ưu đãi tốt hơn so với nhóm đầu tư thứ cấp.

Việc hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, thông thoáng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn cung. Thị trường sẽ dần chuyển từ phát triển lệch pha - từng thiên về phân khúc cao cấp - sang cân bằng hơn với sự gia tăng của nhà ở xã hội và nhà ở phù hợp với thu nhập trung bình.

Nhà đầu tư và người mua nhà cần giữ sự tỉnh táo, lựa chọn sản phẩm dựa trên giá trị thực và nhu cầu thực. Khi thị trường bước qua giai đoạn điều chỉnh, những nền tảng đang được thiết lập hôm nay sẽ là cơ sở cho một chu kỳ phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững hơn trong tương lai.