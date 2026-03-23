Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Chủ tịch HĐQT Vietcombank trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP. Hồ Chí Minh

P.V

Ngày 21/3/2026, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Tại đơn vị bầu cử số 12 (TP. Hồ Chí Minh), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã trúng cử.

chu-tich-hdqt-vcb.jpg

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã được tổ chức thành công tốt đẹp trên phạm vi cả nước, thực sự là “ngày hội non sông”, thể hiện sinh động quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 500 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, phản ánh ý chí, nguyện vọng của cử tri và các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. 76,19 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 99,68%), thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân đối với Quốc hội – cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Tại TP. Hồ Chí Minh, công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Kết quả bầu cử thể hiện sự tín nhiệm của cử tri thành phố đối với đội ngũ ứng cử viên có phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời phản ánh yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đại biểu Quốc hội trong bối cảnh phát triển mới. Thành phố đã bầu 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước.

Tại đơn vị bầu cử số 12, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã trúng cử với tỷ lệ tín nhiệm cao từ cử tri.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank. Gắn bó gần 30 năm với Vietcombank, đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và điều hành một định chế tài chính hàng đầu của nền kinh tế.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí đã trình bày chương trình hành động với các trọng tâm: thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững; hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính; nâng cao hiệu quả quản trị; gắn kết phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ đại biểu Quốc hội trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần hoàn thiện thể chế và thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

#Vietcombank #Quốc hội #Nguyễn Thanh Tùng #TP. Hồ Chí Minh #bầu cử

