Lãi suất ổn định, hợp lý là yếu tố then chốt cho triển vọng tăng trưởng bất động sản

TPO - Trong bối cảnh doanh nghiệp bất động sản đang chịu áp lực lớn về chi phí vốn và dòng tiền, lãi suất được xem là “biến số” quan trọng chi phối toàn bộ diễn biến thị trường. Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh, việc duy trì mặt bằng lãi suất ổn định, hợp lý sẽ là yếu tố then chốt quyết định khả năng phục hồi cũng như triển vọng tăng trưởng của thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội thảo “Lãi suất và cơ hội đầu tư bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới” do Báo Tiền Phong tổ chức, chiều 23/3, ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng tích cực, câu chuyện lãi suất đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Theo Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, lãi suất không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn có tác động rất lớn đến thị trường bất động sản - một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Thực tế thời gian qua cho thấy, thị trường này đã trải qua nhiều biến động. Tâm lý nhà đầu tư có thời điểm trở nên thận trọng hơn, người mua nhà ở thực cũng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định xuống tiền.

“Các doanh nghiệp bất động sản phải đối mặt với áp lực lớn về chi phí vốn và dòng tiền. Trong bối cảnh ấy, lãi suất trở thành yếu tố then chốt, có thể tác động trực tiếp đến khả năng phục hồi cũng như triển vọng tăng trưởng của toàn thị trường”, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Tiến nhận định.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến, điều đáng chú ý là nền kinh tế Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới những mức tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Để đạt được mục tiêu này, một trong những điều kiện quan trọng là mặt bằng lãi suất cần được giữ ổn định và ở mức thấp phù hợp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy đầu tư và khơi thông dòng vốn trong nền kinh tế.

Đối với thị trường bất động sản, yếu tố lãi suất ổn định và thấp phù hợp càng có ý nghĩa đặc biệt. Khi chi phí vốn giảm và được duy trì ở mức ổn định, người dân sẽ tự tin hơn trong việc vay mua nhà ở thực; doanh nghiệp bất động sản cũng có điều kiện tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn để triển khai dự án.

“Điều này không chỉ giúp thị trường vượt qua những khó khăn trước mắt, mà còn tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển bền vững hơn trong trung và dài hạn”, ông Tiến nhấn mạnh và cho biết, hội thảo được tổ chức với mong muốn tạo ra một diễn đàn trao đổi thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng cao. Tại đây, chúng ta sẽ cùng nhìn lại bức tranh lãi suất hiện nay, phân tích những tác động của lãi suất đối với thị trường bất động sản, đồng thời chia sẻ những góc nhìn về cơ hội đầu tư cũng như triển vọng của thị trường trong thời gian tới.