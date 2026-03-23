Bầu Đức chi ngàn tỷ trả nợ, gom cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

TPO - Bầu Đức đã chi khoảng 75 tỷ đồng để mua 5 triệu cổ phiếu Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, sớm hơn nhiều so với thời hạn đăng ký mua dự kiến kết thúc vào ngày 7/4. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tất toán hơn ngàn trái phiếu trong tháng 3 này.

Tuần này, có 7 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 23-27/3. Đáng chú ý, tất cả công ty đều trả cổ tức bằng tiền, mức cao nhất là 30% và thấp nhất là 5,5%.

Mua xong sớm

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) - đã hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu HAG. Giao dịch được thực hiện trong 6 phiên, từ ngày 11-18/3, sớm hơn nhiều so với thời hạn đăng ký mua dự kiến kết thúc vào ngày 7/4.

Sau giao dịch, bầu Đức đã nâng sở hữu tại HAG lên 29,61% vốn điều lệ HAG. Ước tính, bầu Đức chi khoảng 75 tỷ đồng để mua 5 triệu cổ phần HAG.

Đáng chú ý, HAG cũng vừa thông báo rút ngắn ngày đáo hạn của lô trái phiếu nhóm A, từng được chủ nợ cũ là BIDV chuyển nhượng cho Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam (DATC), thuộc Bộ Tài chính. Theo đó, ngày đáo hạn được điều chỉnh từ 30/12/2026 thành 26/3, tương ứng kỳ hạn 10 năm rút về còn 3.373 ngày. Như vậy, công ty của bầu Đức quyết định dứt nợ lô trái phiếu này ngay trong tháng 3.

Lô trái phiếu HAGLBON16.26 phát hành vào ngày 30/12/2016, tổng giá trị gần 6.600 tỷ đồng. Lô này gồm 6.596 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào 30/12/2026. Trái chủ là BIDV. Lãi suất áp dụng 9,6%/năm.

Năm 2024, trái phiếu đã được HAG chia thành nhóm A (dư nợ gốc khoảng 2.150 tỷ đồng) và nhóm B (2.000 tỷ đồng). Cuối năm 2025, BIDV bán đã toàn bộ trái phiếu nhóm A cho DATC. Theo báo cáo tài chính quý IV 4/2025, khoản nợ trái phiếu với DATC còn 1.099 tỷ đồng.

Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã chứng khoán: TAR) vừa thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại công ty con là Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An Kiên Giang, tương đương hơn 20,34 triệu cổ phần. Giá được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách và giá trị đầu tư ban đầu, tương đương 208 tỷ đồng.

TAR giao Tổng Giám đốc Nguyễn Lê Bảo Trang hoặc Phó Tổng Giám đốc Phạm Thái Bình thực hiện các công việc, ký kết các văn bản có liên quan đến việc thoái vốn nêu trên.

Cựu nữ chủ tịch bán sạch cổ phiếu

Sau khi bị miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC), bà Nguyễn Thị Ngọc Loan đã thoái toàn bộ hơn 10,49 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, bà Loan giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ.

Bà Loan năm nay 61 tuổi, vừa bị miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Đầu tư Thương mại SMC từ ngày 25/9/2025. Thay thế bà Loan là ông Phạm Hoàng Anh, năm nay 35 tuổi.

Trong năm 2025, SMC cũng đã biến động nhiều vị trí nhân sự cấp cao. Trong đó, SMC đã miễn nhiệm 5 thành viên Hội đồng quản trị, gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, ông Hứa Vũ, ông Nguyễn Hữu Kinh Luân, ông Vũ Anh Nguyên và ông Fujitsuka Masahiko. Ngược lại, SMC bầu 3 thành viên Hội đồng quản trị, mới gồm ông Phạm Hoàng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Hoàng Trung Dũng và ông Nguyễn Ngọc Anh Duy.

Công ty CP Xây dựng 47 (mã chứng khoán: C47) dự kiến trình đại hội cổ đông thường niên thông qua phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu hơn 18 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1, với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền thu về từ đợt phát hành dự kiến khoảng 181 tỷ đồng, C47 sẽ tăng vốn góp vào công ty con là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47 (100 tỷ đồng), phần còn lại bổ sung vào vốn lưu động cho công ty. Thời gian thực hiện trong quý II - III/2026. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của C47 sẽ tăng lên mức 545 tỷ đồng.

Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại (mã chứng khoán: HRB) thông báo chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 3.000 đồng. Với hơn 6,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 19 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong cơ cấu cổ đông, Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 40% vốn điều lệ, sẽ nhận về khoảng 7,6 tỷ đồng.

Công ty CP Khử trùng Việt Nam(mã chứng khoán: VFG) sẽ chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền theo tỷ lệ 10%. Với hơn 41 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VFG sẽ chi hơn 41 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, VFG đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 vào ngày 20/8/2025 cũng với tỷ lệ 10%. Như vậy, công ty sẽ hoàn thành phương án cổ tức 20% đã được đại hội cổ đông thông qua.

Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị (mã chứng khoán: HNF) thông báo tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Với khoảng 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HNF chi ra khoảng 45 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.