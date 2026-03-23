Lộ diện cây cầu 'thoát nạn' cho người dân Bắc TPHCM

Công trình đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Tổng mức đầu tư của công trình này là 75.378 tỷ đồng, bao gồm 33.788 tỷ đồng cho chi phí xây dựng và 41.590 tỷ đồng dành cho giải phóng mặt bằng. Đường Vành đai 3 TPHCM đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) dài khoảng 26,6 km, có tổng mức đầu tư 19.280 tỷ đồng.