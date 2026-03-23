Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Lộ diện cây cầu 'thoát nạn' cho người dân Bắc TPHCM

Hương Chi

TPO - Được khởi công cuối năm 2023, đến nay công trình cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn đã cơ bản hoàn thành, sắp được thông xe. Cây cầu này giúp người dân khu vực phía Bắc TPHCM (Bình Dương trước đây) đến trung tâm gần hơn, giảm áp lực cho Quốc lộ 13.

Ngày 23/3, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, công trình﻿ cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn cơ bản hoàn thành. Hiện nay các đơn vị đang hoàn tất các phần việc còn lại, kẻ vạch làn đường.
Cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn kết nối tỉnh Bình Dương trước đây và TPHCM, là một thành phần thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Cầu Bình Gởi nối 2 bờ sông Sài Gòn﻿ giữa phường Thuận An và Củ Chi (TPHCM).
Cầu Bình Gởi thuộc gói thầu xây lắp 4 (XL4) của dự án﻿ thành phần 5 đường Vành đai 3 TPHCM, khởi công vào cuối năm 2023. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng. Cầu Bình Gởi có chiều dài 1km, quy mô 4 làn xe, được xây dựng với 218 cọc khoan nhồi và 22 nhịp cầu.
Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, cho phép vận tốc tối đa lên tới 100km/h. Không chỉ là một cây cầu đơn thuần, Bình Gởi được xem là "mắt xích chiến lược" giúp hoàn thiện trục giao thông vành đai, giảm tải áp lực cho các tuyến hiện hữu và mở ra không gian phát triển mới cho khu vực. Công trình hiện cơ bản hoàn thành, sẵn sàng thông xe kỹ thuật trong quý II/2026.

Công trình đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Tổng mức đầu tư của công trình này là 75.378 tỷ đồng, bao gồm 33.788 tỷ đồng cho chi phí xây dựng và 41.590 tỷ đồng dành cho giải phóng mặt bằng. Đường Vành đai 3 TPHCM đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) dài khoảng 26,6 km, có tổng mức đầu tư 19.280 tỷ đồng.

Hương Chi
#cầu vượt sông Sài Gòn #Bình Gởi #giao thông TPHCM #dự án đường Vành đai 3 #cầu Bình Gởi

Xem thêm

Cùng chuyên mục