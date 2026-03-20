Danh sách 81 đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

TPO - Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kết quả công bố, toàn tỉnh Tây Ninh đã bầu 15 đại biểu Quốc hội khóa XVI; 81 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 2.037 đại biểu HĐND cấp xã (còn khuyết 22 đại biểu theo cơ cấu).

Toàn tỉnh ghi nhận hơn 2,35 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.664 khu vực. Đáng chú ý, có đến 1.517 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu, phản ánh tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm cao của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của địa phương.

Không khí tại các điểm bỏ phiếu diễn ra phấn khởi, nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm an ninh trật tự.

Trong kỳ bầu cử này, Tây Ninh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh và 634 đơn vị bầu cử cấp xã. Ở cấp tỉnh, từ 135 ứng cử viên, cử tri đã tín nhiệm bầu ra 81 đại biểu.

Ông Nguyễn Văn Quyết (bên trái) - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh bỏ phiếu bầu cử.

Danh sách trúng cử có nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh như ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Danh sách 81 đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Căn cứ kết quả bầu cử ngày 15/3/2026, Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh công bố danh sách 81 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

(Danh sách sắp xếp theo thứ tự ABC)

1. Lê Phan Mỹ An - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

2. Nguyễn Thế Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy cơ sở UBND xã, Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

3. Phạm Văn Bốn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, Đảng ủy xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

4. Phạm Trung Chánh - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Tây Ninh.

5. Nguyễn Thị Chi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh.

6. Nguyễn Thị Kim Cương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh.

7. Nguyễn Việt Cường - Phó Trưởng ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh Tây Ninh.

8. Phạm Văn Đặng - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Tây Ninh.

9. Hồ Khánh Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh.

10. Đặng Khánh Duy - Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Tân Nhiên.

11. Phan Nhân Duy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh.

12. Lê Long Giang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

13. Đại Tá Nguyễn Văn Giáp - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

14. Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

15. Trần Thị Thanh Hằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

16. Nguyễn Thị Thu Hiền - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh.

17. Phạm Mạnh Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng thuộc Sở Xây dựng Tây Ninh.

18. Huỳnh Vương Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

19. Phạm Tấn Hòa - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

20. Nguyễn Việt Hồng - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh.

21. Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

22. Lê Hoàng Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh.

23. Nguyễn Phước Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh.

24. Nguyễn Minh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh.

25. Nguyễn Thị Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh.

26. Võ Thế Hữu (Thượng Tọa Thích Lệ Duyên) - Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Trưởng ban Trụ trì chùa Linh Nguyên; Quản sự chùa Pháp Minh xã Mỹ Hạnh; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh.

27. Dương Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

28. Võ Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Tây Ninh.

29. Thượng tá Ngô Khánh - Đảng ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

30. Nguyễn Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiêm Trưởng ban công tác Phụ nữ cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

31. Mai Văn Linh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

32. Phùng Cẩm Loan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

33. Nguyễn Thị Ngọc Loan - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh kiêm Trưởng ban Công tác Công đoàn cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

34. Trần Thị Ngọc Mai - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh.

35. Đặng Thị Ngọc Mai - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

36. Nguyễn Hoàng Nam - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh.

37. Huỳnh Thị Thu Năm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh.

38. Nguyễn Thị Thúy Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh.

39. Nguyễn Châu Kim Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh.

40. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

41. Dương Thành Nhàn - Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Tây Ninh.

42. Trương Thị Tuyết Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh.

43. Phan Hòa Nông - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy UBND xã, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh.

44. Lê Thành Phong - Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

45. Nguyễn Thái Phong - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

46. Dương Nguyễn Phúc - Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh.

47. Nguyễn Thị Hồng Phúc - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh.

48. Trần Vũ Yến Phương - Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Tây Ninh.

49. Trương Nhật Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh.

50. Nguyễn Thị Kim Quyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

51. Huỳnh Thị Phương Quyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh.

52. Nguyễn Thị Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh.

53. Nguyễn Hồng Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

54. Trương Tấn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

55. Phạm Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

56. Phan Thị Tuyết Sương - Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy cơ sở UBND xã, Chủ tịch UBND xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

57. Lê Anh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh.

58. Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu nhớt và Hóa chất Miền Nam.

59. Nguyễn Quang Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.

60. Lê Thị Hồng Thắm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

61. Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

62. Nguyễn Tuấn Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh.

63. Lê Hoàng Thanh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh.

64. Trương Thị Phương Thảo - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tây Ninh.

65. Võ Hồng Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy cơ sở UBND, Chủ tịch UBND phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

66. Trần Thị Thanh Thủy - Nhà báo (Phóng viên) Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh.

67. Nguyễn Đài Thy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh.

68. Đại Tá PHAN VĂN TRIỀU - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

69. Võ Đức Trong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

70. Nguyễn Hữu Trọng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

71. Lê Minh Trúc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Công nghệ Dịch vụ Hùng Duy.

72. Nguyễn Thị Trúc - Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ cơ sở Quân sự, Chủ tịch HĐND xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

73. Lê Thị Cẩm Tú - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

74. Võ Thanh Tú - Giám Đốc Công ty TNHH một thành viên Hòa Thành Long An.

75. Đào Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Tây Ninh.

76. Nguyễn Văn Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

77. Nguyễn Thị Bích Tuyền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh.

78. Ngô Thanh Tuyền (Dùng) - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng ban Công tác Nông dân, Cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

79. Phan Thị Thùy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh.

80. Phan Huỳnh Quốc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

81. Hồ Văn Xuân - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh.