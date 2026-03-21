Siêu thị 'lột xác' giữ chân khách hàng

TPO - Trong bối cảnh sức mua còn phân hóa, chi phí vận hành leo thang, thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn chứng kiến làn sóng mở rộng mạnh mẽ. Không chỉ dừng ở việc tăng số lượng điểm bán, các doanh nghiệp còn tái cấu trúc mô hình, tích hợp mua sắm – ẩm thực – trải nghiệm trong cùng một không gian, biến siêu thị thành “điểm đến” quen thuộc của đời sống đô thị.

Tăng tốc mở rộng mạng lưới

Tại hội nghị tổng kết năm 2025 và định hướng 2026 mới đây, Saigon Co.op cho biết đặt mục tiêu mở thêm khoảng 100 điểm bán trong năm nay, nâng tổng số lên hơn 900 điểm bán trên toàn quốc.

WinCommerce đặt mục tiêu mở từ 1.000–1.500 cửa hàng trong năm 2026, trong khi Bách Hóa Xanh dự kiến bổ sung thêm khoảng 1.000 điểm bán. Chỉ trong hai tháng đầu năm, hàng trăm cửa hàng mới đã nhanh chóng phủ rộng từ đô thị đến nông thôn.

Không đứng ngoài cuộc, các “ông lớn” nước ngoài cũng tăng tốc. Central Retail lên kế hoạch mở thêm 10–12 đại siêu thị cùng hàng chục siêu thị mini trong ba năm tới. Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ hai của tập đoàn này, đóng góp khoảng 20% doanh thu toàn cầu.

Khách hàng nhộn nhịp vào siêu thị để mua sắm từ thực phẩm, hoa đến thời trang

Theo đại diện Central Retail Việt Nam, thị trường trong nước vẫn còn nhiều dư địa khi tỷ lệ thâm nhập bán lẻ hiện đại chỉ khoảng 13%, thấp hơn đáng kể so với khu vực. Không chỉ các đô thị lớn, những địa phương đang đô thị hóa nhanh cũng trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho mô hình siêu thị hiện đại.

Trong khi đó, AEON tiếp tục chiến lược mở rộng trung tâm thương mại và siêu thị tổng hợp tại các đô thị lớn, với doanh thu tại Việt Nam duy trì khoảng 1,2–1,4 tỷ USD/năm.

Từ nơi mua sắm thành “thiên đường trải nghiệm”

Nếu như trước đây, siêu thị chủ yếu phục vụ nhu cầu mua thực phẩm và hàng tiêu dùng thì nay đã chuyển mình thành không gian đa chức năng. Xu hướng “một điểm đến” đang định hình lại thói quen tiêu dùng.

Khu vực ẩm thực trong siêu thị, trung tâm thương mại đông khách

Tại nhiều hệ thống, khu ẩm thực ngày càng được mở rộng với các quầy đồ ăn nóng, bánh mì, sushi, trà sữa… luôn đông khách, đặc biệt vào cuối tuần. Không gian mua sắm được thiết kế liền mạch với khu ăn uống, tạo cảm giác như một trung tâm ẩm thực thu nhỏ. Nhiều nơi còn tích hợp bakery, cà phê và khu ăn tại chỗ, biến việc đi siêu thị thành trải nghiệm giải trí.

Ghi nhận thực tế cho thấy tần suất đến siêu thị của người dân đã tăng lên rõ rệt. Chị Ngọc Mai (ngụ phường An Lạc, TPHCM) cho biết, trước đây gia đình chỉ đi siêu thị vài lần mỗi tháng nhưng nay hầu như tuần nào cũng ghé, nhất là dịp cuối tuần.

“Siêu thị giờ có đầy đủ tiện ích, vừa mua sắm, vừa ăn uống, các con cũng thích vì có nhiều khu vui chơi, đồ ăn lạ. Giá cả lại phù hợp, nhiều khuyến mãi” - chị Mai chia sẻ.

Song song đó, các mô hình siêu thị thế hệ mới cũng bắt đầu ứng dụng công nghệ như robot hướng dẫn, quầy tự phục vụ hay thanh toán thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Siêu thị còn bán cả combo đồ cúng, thức ăn chế biến sẵn...

Đáng chú ý, để thích ứng với thay đổi hành vi tiêu dùng, nhiều nhà bán lẻ đã lấn sân sang những mặt hàng vốn là “đặc sản” của chợ truyền thống. Các sản phẩm như mâm cỗ cúng, đồ ăn chế biến sẵn, hay dịch vụ đặt món theo dịp lễ, Tết ngày càng phổ biến.

Điển hình, dịp vía Thần Tài vừa qua, hệ thống Bách Hóa Xanh lần đầu triển khai nướng và bán cá lóc nướng tại chỗ với giá bình dân, chỉ 49.000 đồng/con, thu hút lượng lớn khách hàng. Với 132 điểm bán, hệ thống này đã tiêu thụ hơn 13.400 con cá lóc dịp này.

Trước đó, nhiều siêu thị của Saigon Co.op cũng cung cấp combo cúng ông Táo, mâm cỗ gia tiên; AEON bán mâm cơm ngày Tết, còn Lotte Mart gây chú ý với các bộ lễ vật giá phải chăng. Những sản phẩm độc lạ này không chỉ đáp ứng nhu cầu tiện lợi, mà còn trở thành công cụ hút khách hiệu quả.

Trong bối cảnh biên lợi nhuận từ hàng hóa ngày càng mỏng, nhiều doanh nghiệp cho rằng việc gia tăng dịch vụ và trải nghiệm là hướng đi tất yếu. Theo các chuyên gia, thị trường bán lẻ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi yếu tố quyết định không còn là giá bán mà là khả năng giữ chân khách hàng. Khi thương mại điện tử phát triển mạnh, siêu thị buộc phải tạo ra những trải nghiệm mà mua sắm trực tuyến khó có thể thay thế.