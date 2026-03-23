Liên minh chứng nhận Việt - Hàn: Bước ngoặt trong chuyển giao công nghệ và chuẩn hóa quản trị

Việc hình thành Liên minh Chứng nhận Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Hàn Quốc trong khuôn khổ chương trình Vietnam Excellent Innovative Enterprise - Chương trình Chứng nhận Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo Xuất sắc (VEIE) được xem là một bước đi chiến lược nhằm tăng cường hợp tác công nghệ giữa hai quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động ký kết, sáng kiến này hướng tới xây dựng một “ngôn ngữ chung” về quản trị đổi mới sáng tạo, qua đó tạo điều kiện để dòng vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị từ Hàn Quốc kết nối hiệu quả hơn với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu ngày càng dịch chuyển sang các lĩnh vực công nghệ cao, việc thiết lập một hệ thống đánh giá minh bạch như VEIE được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận gần hơn với các hệ sinh thái công nghệ và đầu tư quốc tế, đặc biệt tại Hàn Quốc – một trong những đối tác kinh tế chiến lược của Việt Nam.

Ông Jeon Doo Min, Tham tán Thương mại tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tham gia phát biểu và chia sẻ

Bảo chứng từ "Người khổng lồ" kiểm định Hàn Quốc

Trong cấu trúc của chương trình VEIE, sự tham gia của Viện Kiểm định & Chứng nhận Hàn Quốc - Korea Testing Certification (KTC) được xem là yếu tố then chốt giúp nâng cao uy tín và tính quốc tế của hệ thống chứng nhận. Là một trong những tổ chức kiểm định và chứng nhận hàng đầu tại Hàn Quốc, KTC sở hữu hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao của quốc gia này. Việc KTC tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng khung đánh giá và bảo chứng cho chứng nhận VEIE giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp Việt Nam được đánh giá theo những tiêu chuẩn có khả năng so sánh quốc tế. Khi một doanh nghiệp đạt các cấp hạng cao trong hệ thống VEIE như A, AA hoặc AAA, điều đó không chỉ có giá trị trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam mà còn được các đối tác tại Hàn Quốc nhận diện như một chỉ dấu về năng lực quản trị và đổi mới sáng tạo theo chuẩn quốc tế.

Hệ sinh thái hỗ trợ đa chiều: Không chỉ là một tấm bằng

Một điểm đặc biệt của Liên minh Chứng nhận Việt – Hàn là sự tham gia của nhiều tổ chức trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong đó, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ (NSSC) đóng vai trò định hướng chính sách và xây dựng khung chương trình; KTC tham gia thiết lập hệ thống tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định; trong khi EEI (Enterprise of Evaluation Investment) cùng mạng lưới các quỹ đầu tư, trường đại học và viện nghiên cứu tham gia hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai và hoàn thiện năng lực đổi mới sáng tạo.

Theo bà Đào Lê Phương Trang, Trưởng bộ phận Hợp tác Quốc tế kiêm Cố vấn Cấp cao của NSSC, điểm khác biệt của Chương trình Chứng nhận Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo Xuất sắc (VEIE) không chỉ nằm ở việc đánh giá năng lực mà còn ở hệ sinh thái hỗ trợ đi kèm. Bà cho biết thông qua mạng lưới các chuyên gia, tổ chức nghiên cứu, quỹ đầu tư và đối tác quốc tế, doanh nghiệp tham gia chương trình không chỉ được chấm điểm theo bộ tiêu chí chuẩn hóa mà còn nhận được sự tư vấn để hoàn thiện hệ thống quản trị đổi mới sáng tạo, xây dựng chiến lược R&D và nâng cao khả năng thương mại hóa công nghệ.

Đại diện NSSC, KTC cùng các doanh nghiệp và chuyên gia Việt Nam – Hàn Quốc tại lễ khởi động chương trình chứng nhận Vietnam Excellent Innovative Enterprise (VEIE)

Cầu nối cho dòng vốn và chuyển giao công nghệ

Hàn Quốc hiện là một trong những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, xu hướng hợp tác đang dần chuyển dịch từ các ngành thâm dụng lao động sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức. Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư Hàn Quốc ngày càng quan tâm đến những doanh nghiệp Việt Nam có năng lực quản trị minh bạch và khả năng đổi mới sáng tạo bền vững.

Liên minh Chứng nhận Việt – Hàn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như “bộ lọc chất lượng”, giúp các doanh nghiệp đạt chuẩn VEIE có thể tiếp cận nhanh hơn với các nguồn lực quốc tế. Thông qua hệ thống này, doanh nghiệp có cơ hội tham gia các dự án Proof of Concept (POC) với sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như KOICA hoặc các tập đoàn công nghệ lớn; đồng thời kết nối với mạng lưới quỹ đầu tư Hàn Quốc, vốn thường ưu tiên những doanh nghiệp đã có hệ thống chứng nhận năng lực rõ ràng. Bên cạnh đó, việc đạt chuẩn VEIE cũng giúp doanh nghiệp Việt Nam gia tăng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, trở thành đối tác chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Hiện thực hóa tầm nhìn hợp tác bền vững

Phát biểu về sự hình thành của Liên minh, ông Park Moowwon, Giám đốc KTC Việt Nam, đại diện phía Hàn Quốc, cho biết mục tiêu dài hạn của sáng kiến này là xây dựng một mạng lưới hợp tác đổi mới sáng tạo đa chiều, nơi doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và các cơ sở đào tạo của hai quốc gia có thể phối hợp chặt chẽ hơn trong việc phát triển công nghệ và thương mại hóa sáng kiến.

Theo ông, Chương trình Chứng nhận VEIE được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một nền tảng tạo dựng niềm tin, giúp các bên tham gia hợp tác dựa trên những tiêu chuẩn minh bạch và được quốc tế công nhận. Khi năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp được chuẩn hóa, quá trình hợp tác công nghệ và chuyển giao tri thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn.

Sự ra đời của Liên minh Chứng nhận Việt – Hàn vì vậy được xem là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Từ những chuẩn mực đánh giá ban đầu, chương trình VEIE được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với các trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư trong tương lai.