Kinh tế

Google News

Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Trung tâm thương mại AeonMall lớn nhất Việt Nam

Báo Đồng Nai

Chiều 17/11, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm thương mại AeonMall Biên Hòa (AeonMall Biên Hòa) cho đơn vị chủ đầu tư là Công ty TNHH AeonMall Việt Nam (doanh nghiệp Nhật Bản).

Đến dự và trao giấy chứng nhận có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long. Cùng dự Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

z7233800990009-bbe5df6ff5de044bf1bfb2d60893f9ce-20251117171957.jpg
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long phát biểu tại Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án AeonMall Biên Hòa. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu tại Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long đã có lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành đến Tập đoàn AeonMall Việt Nam vì đã tin tưởng, lựa chọn Đồng Nai là điểm đến chiến lược.

11-giam-doc-so-tai-chinh-20251117164229-20251117170136.jpg
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai Trương Thị Hương Bình thông tin về Dự án AeonMall Biên Hòa. Ảnh: Công Nghĩa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long nhấn mạnh: Dự án AeonMall với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng (tương đương 261 triệu USD). Đây không chỉ là một con số ấn tượng, mà còn mang ý nghĩa chiến lược về thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

31-trao-gcndt-20251117164427-20251117170150jpg.jpg
Ông Nojima Masaaki, Tổng Quản lý cao cấp Ban Phát triển dự án của AeonMall Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giấy chứng nhận. Ảnh: Công Nghĩa

Dự án là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh Đồng Nai trong việc phát triển mạnh mẽ ngành thương mại, dịch vụ, tiến tới cân bằng và bền vững hơn, tương xứng với vị thế là tỉnh cửa ngõ kinh tế phía Nam; góp phần nâng tầm chất lượng sống, trong đó sự hiện diện của một thương hiệu bán lẻ hàng đầu thế giới như AeonMall sẽ mang đến cho gần 4,5 triệu người dân Đồng Nai một địa điểm mua sắm, giải trí và ẩm thực tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại và tiện nghi nhất. Dự án không chỉ là một trung tâm thương mại mà còn là một biểu tượng kiến trúc mới, góp phần tạo nên diện mạo đô thị văn minh, năng động cho tỉnh Đồng Nai.

a-long-chon-20251117163912-20251117170109jpg.jpg
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Ảnh: Công Nghĩa

Dự án AeonMall Biên Hòa có diện tích trên 10 ha, tại đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, được cấp phép đầu tư xây dựng, vận hành trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và văn phòng cho thuê, bao gồm: dịch vụ ăn uống, giải khát, khu vui chơi cho trẻ em (không bao gồm trò chơi điện tử có thưởng), cho thuê văn phòng và cho thuê các quầy, kệ bán hàng, không gian bán hàng đã được đầu tư hoàn thiện, xây dựng, lắp đặt, trang trí; thuê và cho thuê lại mặt bằng, nhà kho, hội trường và các hạng mục khác trong trung tâm thương mại.

41-trao-gcndt-20251117164702-20251117170223.jpg
Lãnh đạo tỉnh và nhà đầu tư chụp hình sau Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ảnh: Công Nghĩa
51-trao-gcndt-20251117164848-20251117170238jpg.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các sở, ban, ngành chụp hình với nhà đầu tư sau Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ảnh: Công Nghĩa

Ngoài ra, AeonMall Biên Hòa sẽ thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) và quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam…

Báo Đồng Nai
