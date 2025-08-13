Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Doanh nghiệp

Google News

Tập đoàn AEON tổ chức diễn tập PCCC nội bộ, tăng cường kỹ năng cho nhân viên

P.V

Ngày 12/8/2025, tại TTTM AEON MALL Hà Đông, Tập đoàn AEON (gồm Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, Công ty TNHH AEON Việt Nam và Công ty TNHH AEON Delight Việt Nam) phối hợp cùng phòng PC07 - TP. Hà Nội tổ chức Hội thao PCCC 2025. Hội thao có hơn 150 người tham dự, bao gồm đại diện lãnh đạo 3 công ty và nhân viên đang làm việc tại các TTTM AEON MALL trên toàn quốc.

image001-1573.jpg

Các tình huống hội thao được xây dựng dựa trên các sự cố giả định thực tế, nhằm giúp nhân viên nhận diện và xử lý nhanh chóng các nguy cơ cháy nổ, nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố trong việc sơ tán, cứu hộ con người và cô lập sự cố ban đầu. Các nội dung thi chú trọng đến sự nhanh chóng, thao tác sử dụng trang thiết bị PCCC để dập tắt đám cháy và tinh thần phối hợp tập thể trong trường hợp khẩn cấp.

image003-3701.jpg

Theo đại diện tập đoàn AEON, hoạt động này không chỉ giúp nhân viên bổ sung kiến thức và kỹ năng về PCCC, mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc và mua sắm an toàn. “Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao năng lực ứng phó cho đội ngũ, góp phần tạo nên không gian mua sắm, giải trí an toàn tuyệt đối cho khách hàng tại AEON” vị đại diện chia sẻ.

image005-5886.jpg

Đây là một trong chuỗi hoạt động nội bộ quan trọng được tập đoàn AEON tổ chức định kỳ hàng năm, khẳng định trách nhiệm xã hội và tiêu chuẩn vận hành TTTM chuyên nghiệp của doanh nghiệp đến từ Nhật Bản.

P.V
#tập đoàn AEON

