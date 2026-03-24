Giá vàng bất ngờ tăng mạnh

TPO - Sau giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay (24/3), giá vàng bất ngờ quay đầu tăng. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng giao dịch ở mức 167,9 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 164,9 - 167,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mức 167,9 triệu đồng/lượng.

Trước đó, ghi nhận trước phiên giao dịch, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 23/3, có thời điểm, giá vàng miếng SJC về mức 162 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm tương tự. Giá bán vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Doji, Mi Hồng… cũng đồng loạt ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.432 USD/ounce, giảm 48 USD so với sáng qua. Cũng trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng thế giới có thời điểm rơi về mức 4.118 USD/ounce.

Giá bạc thế giới và trong nước cũng theo xu hướng giảm của giá vàng. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý chiều hôm qua 71 triệu đồng/kg; bạc Ancarat 68 triệu đồng/kg... Giá bạc thế giới ở mức 69 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 25.090 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua.

Vietcombank sáng nay niêm yết giá USD ở mức 26.074 - 26.344 đồng/USD, cao hơn 5 đồng so với sáng qua. Trên thị trường tự do, giá bán USD lên mức 28.000 đồng/USD.