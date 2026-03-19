Giá vàng rung lắc mạnh

TPO - Sáng nay (19/3), giá vàng nhẫn giảm mạnh, thấp hơn vàng miếng từ 500.000 - 1,2 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục giảm khi giá vàng thế giới đang lao dốc.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 178,8 - 181,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 180 - 182 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng.

a1.jpg
Giá vàng nhẫn giảm mạnh và thấp hơn vàng miếng SJC.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng…

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 180 - 183 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng nhẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC từ 500.000 - 1,2 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Vào lúc 7h, giá vàng thế giới 4.844 USD/ounce, giảm mạnh 158 USD so với sáng qua. Dự báo, mở cửa phiên giao dịch sáng nay lúc 9h, giá vàng sẽ tiếp tục được các nhà vàng điều chỉnh mạnh giá theo thế giới.

Giá bạc cũng trong xu hướng giảm. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 81 triệu đồng/kg giảm 2 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat 80 triệu đồng/kg… Giá bạc thế giới còn 76 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.067 đồng/USD, giảm 1 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank giá USD 26.050 - 26.320 đồng/USD mua - bán, giảm 1 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.882 - 27.012 đồng/USD, giảm 95 đồng chiều mua và 85 đồng chiều bán so với sáng qua.

#giá vàng #vàng nhẫn #thị trường vàng #giá vàng thế giới #tỷ giá USD #vàng SJC #bạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục