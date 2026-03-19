Cục Hải quan nói gì về tình trạng nghẽn mạng, chậm truyền tờ khai?

Dương Hưng
TPO - Sau phản ánh của doanh nghiệp về tình trạng hệ thống hải quan điện tử bị nghẽn, truyền tờ khai chậm, Cục Hải quan cho biết một số sự cố kỹ thuật cục bộ đã phát sinh trong thời gian ngắn và được xử lý kịp thời, không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động thông quan.

Cục Hải quan cho biết, thời gian qua đã ghi nhận một số phản ánh liên quan đến việc hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) hải quan gặp trục trặc cục bộ.

Theo Cục Hải quan, trong các ngày 12/3 và 14/3, hệ thống phát sinh một số vấn đề kỹ thuật trong thời gian ngắn, như chậm đồng bộ trạng thái nộp thuế trên Cổng thanh toán điện tử 24/7 và gián đoạn khoảng 15 phút trong việc đồng bộ dữ liệu tờ khai với hệ thống eCustoms-V5. Tuy nhiên, các sự cố đã được phát hiện, xử lý kịp thời và không gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động thông quan hàng hóa.

Về công tác vận hành, Cục Hải quan khẳng định việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống CNTT được thực hiện định kỳ nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt. Các hoạt động này thường được triển khai vào thời gian thấp điểm, chủ yếu từ đêm thứ Bảy đến sáng Chủ nhật - thời điểm hệ thống tạm dừng tiếp nhận tờ khai để thực hiện các tác vụ quản trị.

Từ 21h ngày 21/3 đến 6h ngày 22/3, Cục Hải quan sẽ thực hiện quy hoạch, đấu nối và chuyển đổi các đường cáp tại Trung tâm dữ liệu hải quan. Đây là hoạt động kỹ thuật về hạ tầng mạng, không phải xử lý sự cố hay nâng cấp phần mềm.

Trung tâm dữ liệu Hải quan lên kế hoạch nâng cấp, bảo trì từ tối 21-22/3.

Cục Hải quan cho biết, đã thông báo kế hoạch này tới các đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp chủ động sắp xếp thời gian đăng ký tờ khai, thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu phù hợp.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại TPHCM phản ánh hệ thống hải quan điện tử xảy ra tình trạng nghẽn, khiến tờ khai truyền chậm, một số container phải chờ hoàn tất thủ tục thông quan tại cảng. Một số container đã đưa xuống cảng nhưng chưa thể hoàn tất khâu xác nhận thông quan do hệ thống gặp lỗi, phát sinh nguy cơ chậm giao hàng và tăng chi phí.

#hải quan #Cục Hải quan #hệ thống hải quan điện tử #nghẽn mạng

