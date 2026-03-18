Kinh tế

Giá vàng thế giới lao dốc rất mạnh, dầu mỏ vọt tăng

Trạch Dương
TPO - Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất hơn một tháng khi mở cửa phiên giao dịch ngày 18/3 tại Mỹ. Nguyên nhân giá vàng lao dốc một phần do đồng USD tăng và triển vọng lãi suất cao kéo dài gây áp lực lên kim loại quý. Giá dầu tiếp tục tăng vọt do nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Sáng 18/3 tại New York, Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 3,2% xuống còn 4.844,20 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6/2. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng giảm 3,2%, còn 4.845,50 USD/ounce.

Đồng USD tăng nhẹ khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Giá năng lượng leo thang làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể duy trì ở mức cao, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó nới lỏng chính sách tiền tệ.

David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures - nhận định giá năng lượng tăng do chiến sự leo thang đang làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát. Theo ông, đây là một trong những lý do khiến Fed có thể chưa thể cắt giảm lãi suất, từ đó gây sức ép lên giá vàng. “Không phải nhu cầu trú ẩn an toàn biến mất, mà những yếu tố khác đang lấn át nhu cầu đó”, Meger nói.

Giá vàng đang trong giai đoạn giảm mạnh.

Vàng vốn được xem là kênh trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn, nhưng thường kém hấp dẫn khi lãi suất ở mức cao do tài sản này không sinh lợi suất. Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp chính sách trong ngày, đồng thời đánh giá tác động của căng thẳng Trung Đông tới lạm phát và triển vọng kinh tế Mỹ.

Cùng thời điểm, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 2 tăng mạnh hơn dự báo, làm gia tăng lo ngại áp lực lạm phát có thể tiếp tục kéo dài trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao.

Trong khi vàng giảm sâu, giá dầu thô lại tăng mạnh khi xung đột tại Trung Đông đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tại thị trường London, Anh, dầu Brent kỳ hạn tăng 4,53 USD, tương đương 4,4%, lên 107,95 USD/thùng, sau khi có lúc chạm 108,60 USD/thùng trong phiên. Dầu WTI của Mỹ tăng 1,91 USD, tương đương 2%, lên 98,12 USD/thùng.

Đà tăng diễn ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng tại Saudi Arabia, UAE và Qatar nhằm trả đũa các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của nước này.

Ole Hvalbye - nhà phân tích tại SEB - cho rằng các cuộc tấn công vào mỏ dầu South Pars của Iran đã khiến giá dầu và khí đốt tăng mạnh. Theo ông, bất kỳ sự leo thang nào tiếp theo nhằm vào hạ tầng năng lượng trong khu vực đều có thể tiếp tục đẩy giá năng lượng đi lên.

Xung đột Iran kéo dài gần ba tuần và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến giá dầu Brent duy trì trên 100 USD/thùng trong bốn phiên giao dịch gần đây. Nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn càng gia tăng khi giao thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu - bị hạn chế đáng kể.

Dữ liệu từ Viện dầu khí Mỹ (API) cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 6,56 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13/3, cao hơn nhiều so với mức tăng khoảng 380.000 thùng theo khảo sát của Reuters.

Diễn biến trái chiều giữa vàng và dầu phản ánh sự nhạy cảm của thị trường trước triển vọng lãi suất của Mỹ và nguy cơ khủng hoảng năng lượng từ Trung Đông, hai yếu tố đang chi phối mạnh tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.

Trạch Dương
