Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng Việt Nam 'vênh' thế giới chưa từng có

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (22/3), thị trường vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng giá cao, quanh mốc 171 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 142,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, mức chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới đã lên tới hơn 28 triệu đồng/lượng - mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168 - 171 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng hôm qua. Diễn biến đi ngang cho thấy thị trường vàng trong nước đang tạm thời ổn định sau những phiên biến động mạnh trong tuần qua.

Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp lớn như DOJI và Phú Quý cũng niêm yết vàng nhẫn quanh mức 171 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức cao nhất thị trường, lên tới 169,1 - 172,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về giá bán ra.

tp-nhan.jpg
Giá vàng trong nước cao hơn thế giới ở mức kỷ lục.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện được niêm yết quanh mức 4.496 USD/ounce, tương đương khoảng 142,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá trong nước. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới tới khoảng 28 triệu đồng/lượng. Đây được xem là mức chênh lệch lớn nhất từ trước tới nay, phản ánh thực tế thị trường vàng trong nước đang vận hành theo những yếu tố riêng, không hoàn toàn đồng pha với xu hướng thế giới.

Không chỉ vàng, giá bạc trong nước sáng nay cũng hầu như không có biến động lớn. Bạc thỏi của Phú Quý hiện được niêm yết quanh mức 70 triệu đồng/kg, trong khi bạc Ancarat giao dịch khoảng 69 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.085 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.069 - 26.339 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động quanh 26.500 - 26.700 đồng/USD.

Giới chuyên gia nhận định, việc giá vàng trong nước duy trì chênh lệch lớn so với thế giới không chỉ xuất phát từ yếu tố cung - cầu trong nước mà còn liên quan đến tâm lý nắm giữ vàng của người dân trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Nếu khoảng cách này tiếp tục kéo dài, rủi ro đối với nhà đầu tư vàng trong nước có thể ngày càng lớn, đặc biệt khi giá thế giới biến động mạnh theo chiều giảm.

Ngọc Mai
#vàng #giá vàng #thị trường vàng #vàng trong nước #vàng thế giới #chênh lệch giá #đầu tư vàng

