Giá vàng Việt Nam 'vênh' thế giới chưa từng có

TPO - Sáng nay (22/3), thị trường vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng giá cao, quanh mốc 171 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 142,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, mức chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới đã lên tới hơn 28 triệu đồng/lượng - mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168 - 171 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng hôm qua. Diễn biến đi ngang cho thấy thị trường vàng trong nước đang tạm thời ổn định sau những phiên biến động mạnh trong tuần qua.

Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp lớn như DOJI và Phú Quý cũng niêm yết vàng nhẫn quanh mức 171 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức cao nhất thị trường, lên tới 169,1 - 172,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về giá bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện được niêm yết quanh mức 4.496 USD/ounce, tương đương khoảng 142,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá trong nước. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới tới khoảng 28 triệu đồng/lượng. Đây được xem là mức chênh lệch lớn nhất từ trước tới nay, phản ánh thực tế thị trường vàng trong nước đang vận hành theo những yếu tố riêng, không hoàn toàn đồng pha với xu hướng thế giới.

Không chỉ vàng, giá bạc trong nước sáng nay cũng hầu như không có biến động lớn. Bạc thỏi của Phú Quý hiện được niêm yết quanh mức 70 triệu đồng/kg, trong khi bạc Ancarat giao dịch khoảng 69 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.085 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.069 - 26.339 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động quanh 26.500 - 26.700 đồng/USD.

Giới chuyên gia nhận định, việc giá vàng trong nước duy trì chênh lệch lớn so với thế giới không chỉ xuất phát từ yếu tố cung - cầu trong nước mà còn liên quan đến tâm lý nắm giữ vàng của người dân trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Nếu khoảng cách này tiếp tục kéo dài, rủi ro đối với nhà đầu tư vàng trong nước có thể ngày càng lớn, đặc biệt khi giá thế giới biến động mạnh theo chiều giảm.