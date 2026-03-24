'Săn Ngựa Vàng – Đón ngàn tài lộc': Chúc mừng 3 hộ kinh doanh đầu tiên rước Đại Mã từ VNPT

Vừa qua, VNPT đã tổ chức chương trình quay số may mắn đợt đầu tiên và tìm ra 3 hộ kinh doanh trúng ngựa vàng trị giá mỗi ngựa 5 chỉ vàng 9999. Đây là các hộ kinh doanh đã lựa chọn sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái chuyển đổi số cho hộ kinh doanh của VNPT trong thời gian từ 03/3/2026-16/3/2026. Từ nay đến hết ngày 27/4/2026, vẫn còn 9 đại mã đang chờ đợi các hộ kinh doanh may mắn khi đăng ký các dịch vụ này của VNPT.

“Săn Ngựa Vàng – Đón ngàn tài lộc” là chương trình tri ân lớn nhất năm của VNPT dành cho các khách hàng là Hộ kinh doanh đăng ký sử dụng các dịch vụ số của VNPT: Hoá đơn điện tử máy tính tiền VNPT Invoice-POS, Chữ ký số, ứng dụng Hộ cá thể kinh doanh VNPT HKD, VNPT Posio, VNPT Sổ bán hàng. Tham gia chương trình, khách hàng sẽ có cơ hội trúng thưởng 12 giải Đại Mã, mỗi giải là 1 chú Ngựa Vàng trị giá 5 chỉ vàng 9999, mang theo thông điệp "Mã đáo thành công" gửi đến khách hàng của VNPT.

Ngay từ những ngày đầu công bố (từ ngày 03/03/2026), chương trình đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và đăng ký trải nghiệm dịch vụ của rất nhiều hộ kinh doanh trên cả nước. Trong 2 tuần đầu tiên diễn ra chiến dịch, đã có hàng nghìn lượt đăng ký thành công các giải pháp thuộc hệ sinh thái số của VNPT và nhận được các mã dự thưởng tham dự chương trình quay số.

Hệ sinh thái các giải pháp số dành riêng cho hộ kinh doanh của VNPT bao gồm: ứng dụng Hộ cá thể kinh doanh VNPT HKD, hóa đơn điện tử máy tính tiền VNPT Invoice-POS, chữ ký số (VNPT CA, VNPT SmartCA), phần mềm quản lý bán hàng VNPT Posio và ứng dụng VNPT Sổ bán hàng. Các giải pháp này được thiết kế như các “trợ lý số” đắc lực, giúp tiểu thương xuất hóa đơn, quản lý bán hàng, kê khai thuế chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, máy tính.

Với mong muốn giúp khách hàng "Quản lý thông minh, kê khai chuẩn xác", VNPT đã phát triển ứng dụng VNPT Sổ bán hàng để giúp hộ kinh doanh tối ưu hoạt động kinh doanh và vận hành. VNPT Sổ bán hàng có khả năng tích hợp một cách linh hoạt và phù hợp với đa dạng ngành nghề, đồng thời tích hợp đồng bộ các tính năng từ quản lý bán hàng, chữ ký số, hoá đơn điện tử hay kê khai thuế. Điểm khác biệt của VNPT Sổ bán hàng nằm ở khả năng vận hành tinh gọn chỉ trên 1 ứng dụng điện thoại di động với các thao tác đơn giản. Hộ kinh doanh sẽ không cần đầu tư thêm máy tính hay thiết bị phức tạp.

Trên smartphone của mình, hộ kinh doanh có thể sử dụng tính năng như tạo và xử lý đơn đặt hàng trực tiếp (oder), liên kết quản lý sàn thương mại điện tử, bán hàng online kết hợp chat trên nhiều kênh khác nhau, đồng thời chuyển luôn đơn hàng cho đơn vị vận chuyển hay shiper nhanh chóng. Song song với đó, các nghiệp vụ quản lý như quản lý đơn hàng, xuất hóa đơn, kê khai thuế đều được tích hợp trọn vẹn trong VNPT Sổ bán hàng. Với mức chi phí trung bình chưa đến 200 nghìn đồng/tháng, hộ kinh doanh đã sở hữu giải pháp sổ bán hàng toàn diện, chữ ký số 12 tháng và 5.000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đây chính là "trợ lý số" đắc lực cho hộ kinh doanh trong tình hình kinh doanh cần tốc độ và chính xác, tuân thủ pháp luật như hiện nay. Đặc biệt, VNPT cũng đang dành tặng 14 ngày dùng thử miễn phí để khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm ứng dụng này.

Trong bối cảnh các quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử đã đi vào thực tế, chuyển đổi số nay đã trở thành yêu cầu bắt buộc để đảm bảo tính pháp lý. Giải pháp số của VNPT đảm bảo sẽ mang tới cho các hộ kinh doanh lời giải cho bài toán vận hành, xóa bỏ nỗi lo rủi ro pháp lý.

Chương trình “Săn Ngựa Vàng – Đón ngàn tài lộc” vẫn đang tiếp tục diễn ra đến hết ngày 27/04/2026 với 3 đợt quay số nữa. Vẫn còn 9 chú Ngựa Vàng 9999 đang chờ đón các chủ nhân tiếp theo. Hãy nhanh tay đăng ký dịch vụ để chuẩn hóa quy trình kinh doanh và rước tài lộc về nhà!

Thông tin chi tiết:

Để tham khảo thể lệ chương trình “Săn Ngựa Vàng – Đón ngàn tài lộc” và các gói giải pháp số chuyên biệt, hộ kinh doanh vui lòng truy cập website hokinhdoanh.vnpt.vn hoặc liên hệ tổng đài 18001260.