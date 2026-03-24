Kinh tế

Giá vàng giảm rất mạnh

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (24/3), giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh theo giá thế giới. Theo đó, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn về mức 166 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 23/3, có thời điểm, giá vàng miếng SJC về mức 162 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC về mức 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm tương tự. Giá bán vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Doji, Mi Hồng… cũng đồng loạt ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.432 USD/ounce, giảm 48 USD so với sáng qua. Cũng trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng thế giới có thời điểm rơi về mức 4.118 USD/ounce.

Giá bạc thế giới và trong nước cũng theo xu hướng giảm của giá vàng. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý chiều hôm qua 71 triệu đồng/kg; bạc Ancarat 68 triệu đồng/kg... Giá bạc thế giới ở mức 69 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 25.090 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua.

Vietcombank sáng nay niêm yết giá USD ở mức 26.074 - 26.344 đồng/USD, cao hơn 5 đồng so với sáng qua. Trên thị trường tự do, giá bán USD lên mức 28.000 đồng/USD.

Ngọc Mai
