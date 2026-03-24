Đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu

TPO - Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) và dầu diesel, lần lượt về 1.000 đồng và 500 đồng mỗi lít.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu.

Theo đề xuất, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) sẽ giảm từ 2.000 đồng xuống còn 1.000 đồng mỗi lít. Thuế đối với dầu diesel cũng được đề xuất giảm một nửa, từ 1.000 đồng xuống 500 đồng mỗi lít. Riêng nhiên liệu bay, mức thuế dự kiến giảm từ 1.500 đồng xuống còn 1.000 đồng mỗi lít.

Nếu được thông qua, mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành Nghị quyết đến hết ngày 30/6 năm nay. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian áp dụng, Bộ Công Thương sẽ có văn bản đề xuất để Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ xem xét.

Phương án này được xây dựng trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương. Hiện nay, thuế bảo vệ môi trường chiếm khoảng 6,7% trong cơ cấu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng, dầu. Việc đưa thuế về mức 0 đồng thuộc thẩm quyền trình Quốc hội xem xét, quyết định. Trong khi đó, điều chỉnh giảm trong khung thuế hiện hành thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ Tài chính ước tính, nếu thực hiện phương án giảm thuế như đề xuất, ngân sách nhà nước có thể giảm thu bình quân khoảng 1.790 tỷ đồng mỗi tháng, bao gồm cả phần giảm thu thuế giá trị gia tăng.

Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu và được tính vào giá bán hàng hóa. Theo tính toán, nếu áp dụng mức giảm đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay như đề xuất, trong điều kiện các yếu tố khác cấu thành giá cơ sở không thay đổi, giá bán lẻ sẽ giảm tương ứng.

Với xăng (trừ etanol), mức thuế bảo vệ môi trường giảm 1.000 đồng mỗi lít sẽ làm giá bán lẻ giảm khoảng 1.080 đồng mỗi lít, đã bao gồm phần giảm thuế giá trị gia tăng. Đối với nhiên liệu bay và dầu diesel, mức thuế giảm 500 đồng mỗi lít sẽ kéo giá bán lẻ giảm khoảng 540 đồng mỗi lít, cũng đã bao gồm phần giảm thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, giá bán lẻ xăng, dầu trong nước phụ thuộc chủ yếu vào biến động giá xăng, dầu thành phẩm trên thị trường thế giới. Vì vậy, mức giảm thực tế còn tùy thuộc vào diễn biến giá quốc tế trong từng thời điểm.

Theo tính toán của Cục Thống kê, việc thực hiện giải pháp này có thể khiến chỉ số giá tiêu dùng chung tháng 3 năm 2026 tăng thêm khoảng 1,63 điểm phần trăm so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông. Tác động trực tiếp làm chỉ số giá tiêu dùng quý I năm 2026 so với cùng kỳ năm trước tăng khoảng 0,43 điểm phần trăm. Đồng thời, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2026 so với năm 2025 ước tăng khoảng 1,35 điểm phần trăm.

Mức tăng này vẫn thấp hơn kịch bản giữ nguyên thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu. Theo đó, nếu giữ nguyên mức thuế như hiện hành, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2026 so với năm 2025 có thể tăng khoảng 1,4 điểm phần trăm. Như vậy, việc giảm thuế được đánh giá góp phần kiềm chế lạm phát.

Bộ Tài chính cho rằng, phương án điều chỉnh vẫn bảo đảm nằm trong khung mức thuế theo quy định của Luật Thuế bảo vệ môi trường, đúng thẩm quyền và là giải pháp hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó có yêu cầu kiểm soát lạm phát.