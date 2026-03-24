Zeit Media và hướng đi khác biệt trong truyền thông các dự án quy mô quốc gia

Trong bối cảnh truyền thông ngày càng được xem là một phần quan trọng trong chiến lược xây dựng hình ảnh của các tổ chức, Zeit Media từng bước khẳng định vị thế thông qua loạt dự án quy mô lớn, từ chương trình truyền hình thực tế đến các chiến dịch chính luận, xã hội cấp quốc gia.

Không đi theo lối mòn trong cách làm truyền thông

Những năm gần đây, thị trường ghi nhận xu hướng các cơ quan nhà nước và tổ chức lớn đầu tư bài bản hơn cho hoạt động truyền thông. Không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin, các dự án ngày càng đòi hỏi chiều sâu nội dung, tính thẩm mỹ và khả năng tạo ảnh hưởng xã hội.

Trong bối cảnh đó, Zeit Media lựa chọn cách tiếp cận khác biệt. Thay vì triển khai các chiến dịch ngắn hạn mang tính sự kiện, đơn vị này định vị mỗi dự án như một hoạt động xây dựng thương hiệu cấp tổ chức, được thiết kế đồng bộ từ chiến lược, nội dung đến trải nghiệm công chúng.

Mỗi chương trình không chỉ là một sản phẩm truyền thông đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái được xây dựng bài bản, nơi yếu tố chính luận, nghệ thuật và cảm xúc được đặt trong cùng một hệ quy chiếu. Cách làm này giúp các dự án vừa đảm bảo tính chuẩn mực, vừa có khả năng tạo kết nối với công chúng.

Kỷ luật và tiêu chuẩn làm nền tảng

Trong môi trường sản xuất nội dung luôn biến động, Zeit Media đặt kỷ luật và quy trình làm nền tảng. Mỗi dự án đều trải qua quy trình đánh giá toàn diện, từ tiền kỳ, sản xuất đến hậu kỳ và đo lường hiệu ứng xã hội.

Sản phẩm được kiểm chứng qua nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ khán giả đại chúng đến chuyên môn và cơ quan quản lý. Điều này giúp cân bằng giữa yếu tố sáng tạo và tính chính xác, hạn chế rủi ro trong quá trình truyền thông.

“Chiến Sĩ Quả Cảm” - bước ngoặt về cách kể chuyện

Dấu mốc rõ nét nhất cho cách tiếp cận này là chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm - dự án truyền hình thực tế đầu tiên do Bộ Công an chỉ đạo thực hiện và phát sóng trên khung giờ vàng.

Trong bối cảnh khán giả quen với các format giải trí thuần túy, chương trình lựa chọn hướng đi khó hơn: kể câu chuyện về lực lượng Công an Nhân dân bằng ngôn ngữ truyền hình giàu cảm xúc nhưng vẫn đảm bảo tính chuẩn mực.

Thay vì những hình ảnh mang tính tuyên truyền khô cứng, chương trình tập trung vào con người, vào những câu chuyện đời thực, qua đó tạo ra sự kết nối giữa nghệ sĩ, chiến sĩ và công chúng.

Kết quả ghi nhận vượt ngoài kỳ vọng với 15 tuần liên tiếp dẫn đầu rating, hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng số và lượng thảo luận tự nhiên lớn. Quan trọng hơn, chương trình mở ra một cách tiếp cận mới trong việc kể chuyện chính luận bằng ngôn ngữ hiện đại.

Khẳng định năng lực qua các dự án quy mô lớn

Năm 2025 được xem là giai đoạn hoạt động cao độ của Zeit Media khi đơn vị đồng thời triển khai nhiều dự án có quy mô và yêu cầu cao.

Một trong những điểm chung dễ nhận thấy là các dự án đều chú trọng chiều sâu nội dung. Các sự kiện, triển lãm hay chương trình nghệ thuật không chỉ dừng lại ở việc trình diễn, mà được xây dựng như những hành trình trải nghiệm, giúp công chúng hiểu và cảm nhận rõ hơn về các giá trị lịch sử, văn hóa.

Tiêu biểu, dự án “Vinh Quang Công an Nhân dân Việt Nam” được triển khai với cách tiếp cận đa giác quan, kết hợp giữa không gian trưng bày, trải nghiệm và nghệ thuật biểu diễn. Mỗi cấu phần được thiết kế như một lát cắt cảm xúc, giúp người xem không chỉ “nhìn thấy” mà còn “cảm nhận”.

Những nỗ lực trong năm 2025 được ghi nhận thông qua các giải thưởng lớn như Vietnam iContent Awards hay Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards).

Đặc biệt, việc đạt giải cao nhất tại Vạn Xuân Awards cho một chiến dịch quy mô quốc gia cho thấy năng lực triển khai các dự án phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhiều bên và tiêu chuẩn cao về nội dung.

Bên cạnh các dự án chính luận, Zeit Media cũng tham gia những chiến dịch thương hiệu mang tính thương mại. Sự kết hợp giữa hai mảng này cho thấy khả năng vận hành linh hoạt, đáp ứng những yêu cầu khác nhau nhưng vẫn giữ được bản sắc nội dung.

Bước sang năm 2026, Zeit Media tiếp tục triển khai các dự án mới với quy mô lớn hơn, kết hợp giữa công nghệ trình diễn hiện đại và chiều sâu nội dung. Các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa hay dự án thương hiệu tiếp tục được định hướng theo mô hình tích hợp, nơi thiết kế, câu chuyện và trách nhiệm xã hội được đặt song hành.

Trong một thị trường ngày càng cạnh tranh, hướng đi của Zeit Media cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý: không chỉ tạo ra nội dung để xem, mà xây dựng những sản phẩm có giá trị lâu dài, góp phần định hình hình ảnh hiện đại và nhân văn cho các chương trình cấp quốc gia.