Miss Grand Thailand 2026: Thí sinh rơi miếng dán răng, ngồi xe lăn thi Bán kết

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Chưa cần đến đêm Chung kết, cuộc thi Miss Grand Thailand 2026 đã gặp đủ chuyện bi hài độc lạ của các thí sinh.

Miss Grand International vốn là cuộc thi lắm chiêu trò để gây chú ý và Miss Grand Thailand luôn là sân khấu của rất nhiều màn trình diễn khó hiểu, không thể tìm thấy ở những cuộc thi nhan sắc khác. Nhưng ở đêm bán kết Miss Grand Thailand 2026 vừa diễn ra, chưa cần đến chiêu trò độc lạ thì các thí sinh đã gặp phải nhiều sự cố bất ngờ.

Người đẹp Kamolwan Chanago đã rơi vào tình huống ngượng ngùng khi đang chuẩn bị cho phần hô tên tỉnh mà mình đại diện thì lớp dán trắng răng bỗng dưng rơi ra. Cô đã phải quay người ra phía sau để xử lý rắc rối, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, tươi tắn hoàn thành phần thi của mình.

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất Miss Grand Thailand 2026 nhưng Kamolwan Chanago đã chứng tỏ bản lĩnh sân khấu dày dạn của mình dù ban đầu, cô chưa phải gương mặt sáng giá. Chính sự cố này lại khiến Kamolwan Chanago được chú ý nhiều hơn, khán giả cũng dành lời khen ngợi cho phản ứng rất bình tĩnh, tự tin của cô gái 18 tuổi.

Còn người đẹp Natcha Sanguanchan lại phải ngồi xe lăn để thực hiện phần dự thi của mình trong đêm bán kết. Bởi trong các buổi tập luyện trước đó, thí sinh này đã gặp tai nạn khiến cổ chân cùng dây chằng bị tổn thương, phải mang nẹp cố định cổ chân và hạn chế vận động.

Do đó, Natcha Sanguanchan đành ngồi xe lăn để hy vọng chân kịp bình phục trước ngày thi chung kết. Rất nhiều khán giả đã ấn tượng với tinh thần mạnh mẽ, không bỏ cuộc giữa chừng của Natcha Sanguanchan và chúc cô sẽ gặp nhiều may mắn trong phần còn lại của Miss Grand Thailand 2026.

Ngày 28/3, đêm chung kết Miss Grand Thailand 2026 sẽ diễn ra, 77 thí sinh sẽ cạnh tranh để tìm ra người chiến thắng đại diện Thái Lan tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

#Miss Grand Thailand #bán kết Miss Grand Thailand 2026 #Miss Grand Thailand 2026 #sự cố Miss Grand Thailand 2026

