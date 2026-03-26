Cuối cùng Đình Tú - Ngọc Huyền cũng đóng đôi, phim thật tình thật có gì hay?

Đình Tú - Ngọc Huyền quen nhau khi đóng chung Đừng Nói Khi Yêu, nhưng trong phim này hai người không nên duyên. Đúng hơn là nhân vật của Ngọc Huyền thích thầm Đình Tú mà mọi chuyện không thành. Sau khi hai người công khai chuyện hẹn hò và kết hôn, khán giả lại càng mong thấy cặp vợ chồng đáng yêu này thành đôi trên màn ảnh nhỏ.

Đình Tú và Ngọc Huyền lại đóng phim chung

Và trong phim Ngược Đường Ngược Nắng chiếu sau Không Giới Hạn, Đình Tú cùng Ngọc Huyền sẽ trở thành cặp đôi oan gia khắc khẩu. Ngọc Huyền vào vai Mai, con gái út của gia đình chủ xưởng làm hương Tâm Phúc nổi tiếng ở một ngôi làng yên bình. Mai vốn năng động, cá tính, khao khát phát triển cơ nghiệp gia đình nên sau khi tốt nghiệp đại học, cô quyết định về quê để tìm khách khôi phục nghề làm hương truyền thống.

Hai người trở thành cặp đôi oan gia trên phim

Cô không ngại đưa ra rất nhiều ý tưởng mới mẻ để thương hiệu hương nhà mình nổi tiếng hơn nhưng chính vì thế, một xưởng làm hương trong làng lại không hài lòng và khó chịu ra mặt với Mai. Mai cũng nhiều lần mâu thuẫn, tranh cãi với Trung, con trai nhà đối thủ. Những cuộc cãi cọ xích mích không hồi kết lại khiến Mai và Trung hiểu nhau hơn, vì cả hai đều có chung một mục tiêu là phát triển nghề truyền thống của quê nhà.

Hai vợ chồng rơi vào cảnh "ngoài đời ngọt ngào trên phim cãi cọ"

Khán giả rất hào hứng khi thấy Đình Tú - Ngọc Huyền đang là cặp đôi siêu ngọt ngào ngoài đời thực nay lại thành “oan gia không đội trời chung” trên màn ảnh. Xem chừng các nhà làm phim VTV rất thích mời các cặp vợ chồng hạnh phúc ngoài đời vào vai đối lập trên phim. Như Trọng Trí từng trở thành kẻ phản diện muốn làm hại Việt Hoa trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Hoặc Anh Đào, Anh Tuấn thì trở thành vợ chồng đã ly hôn, hễ đụng mặt là gây gổ cãi lộn trong Cầu Vồng Phía Chân Trời.