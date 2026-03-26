Fan bày tỏ bức xúc, ê-kíp của Anh tài Neko Lê và Anh trai Sơn.K phản hồi ra sao?

HHTO - Vụ việc người hâm mộ gửi vòng hoa, lẵng hoa với lời nhắn gay gắt đến trụ sở một số công ty giải trí Việt đang trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, một bộ phận người hâm mộ đã gửi vòng hoa đến trụ sở Great Entertainment - công ty quản lý của "Anh tài" Neko Lê. Lý do được bộ phận người hâm mộ này đưa ra là nhằm thể hiện sự bất bình trước những bất cập trong khâu tổ chức sự kiện, cụ thể là fan meeting của Neko Lê. Những vấn đề về vé, quà tặng, quyền lợi chưa thỏa đáng khiến khán giả phẫn nộ, phải lên tiếng yêu cầu sự phản hồi từ công ty.

Người hâm mộ gửi hoa tang đến trụ sở công ty Great Entertainment.

Tuy vậy, hành động này đang nhận về nhiều tranh cãi. Thậm chí, Neko Lê cũng phải lên tiếng trong phần nhóm chat của mình với người hâm mộ rằng đây là hành vi không hay, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Phía công ty Great Entertainment cũng đã nhanh chóng đưa ra thông báo, nhấn mạnh mong nhận được đóng góp mang tính xây dựng thay vì hành động quá khích, dẫn đến vi phạm pháp luật mà không ai mong muốn.

Great Entertainment ra thông báo chính thức mong khán giả tin tưởng và tôn trọng.

Neko Lê cũng phải lên tiếng về hành động vi phạm pháp luật này.

Trước đó, một số người hâm mộ đã gửi lẵng hoa đến trụ sở của công ty DreamS với dòng chữ "Đề nghị DreamS đưa ra phản hồi chính thức - From Capo With Love". Qua đó, FC của Sơn.K mong muốn công ty phản hồi về cách vận hành, quản lý hình ảnh và công việc của nghệ sĩ vốn nhiều lần được người hâm mộ góp ý thẳng thắn trên mạng xã hội nhưng không được hồi đáp hay triển khai kịp thời, thậm chí một số còn bị "block".

5 lẵng hoa được gửi đến trụ sở DreamS từ người hâm mộ của Sơn.K.

Dù vậy, cách thức của FC nhà Sơn.K lại nhận ý kiến "nhẹ nhàng" hơn, khi đây là hình thức hoa tặng bình thường. Phía DreamS cũng nhanh chóng đưa ra thông báo, ghi nhận ý kiến và đánh giá cao đóng góp mang tính xây dựng.

"Hiện các bộ phận liên quan đang phối hợp xem xét, xử lý những vấn đề được đề cập, nhằm đảm bảo định hướng phát triển bền vững và tích cực cho nghệ sĩ", đại diện công ty cho biết thông qua báo giới.

Hình thức gửi hoa khiếu nại khá phổ biến với cộng đồng người hâm mộ K-Pop như một hình thức để các FC bày tỏ ý kiến, bức xúc của mình dành cho cách vận hành của công ty xoay quanh công việc, lịch trình hay chiến lược truyền thông dành cho nghệ sĩ. Đó có thể là cách để người hâm mộ bảo vệ nghệ sĩ, hoặc cũng là để phản đối một nghệ sĩ vướng "lùm xùm" nào đó. Dần dà, từ những lẵng hoa màu sắc thông thường, cách thức này dần biến tướng thành vòng hoa tang, xe hoa chồng chất... tạo nên nhiều tranh luận trái chiều.