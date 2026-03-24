"Đệ tử Trấn Thành" được khen ở Đảo Hoa Hậu, đứng sau loạt video "triệu view"

Thiện Dư

HHTO - Tuấn Kiệt được khen ngợi vì những "mảng miếng" và khả năng ứng biến đỉnh cao trong vở kịch Đảo Hoa Hậu, cũng như trở thành gương mặt duyên dáng trên mạng xã hội.

Nam diễn viên hài gây chú ý từ lĩnh vực sân khấu đến mạng xã hội nhờ những hình tượng duyên dáng, thể hiện tài ứng biến khó có thể chê. Đặc biệt khi trở thành một phần của vở kịch Đảo Hoa Hậu, Tuấn Kiệt có duyên trở thành gương mặt được người xem khen ngợi hết lời.

Tuấn Kiệt gây sốt nhờ Đảo Hoa Hậu.

Trong Đảo Hoa Hậu, Tuấn Kiệt ban đầu tham gia với vai Nam vương nam tính nhất thế giới, cũng là một trong ba giám khảo chấm cuộc thi Miss 2T. Hình tượng Nam vương "điệu đà" của anh chàng ghi điểm, trở nên đáng nhớ dù chỉ là vai phụ. Đặc biệt, "miếng hài" sợ micro "chiếu yêu" của nhân vật này cũng được khán giả chú ý, yêu thích.

Tuy nhiên phải đến giai đoạn Tết Bính Ngọ 2026, Tuấn Kiệt mới bắt đầu bùng nổ danh tiếng hơn nữa khi thay Long Chun đảm nhận vai MC cuộc thi Miss 2T, sau khi nam TikToker có việc bận. Cách dẫn dắt duyên dáng, ứng biến nhanh nhạy và gây cười tự nhiên của Tuấn Kiệt được người xem chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Từ đó, nhiều người mong muốn anh chàng làm MC dài lâu cho Đảo Hoa Hậu, dù rằng anh chỉ tạm thời đảm nhận thay đồng nghiệp.

Kể từ đó, cái tên Tuấn Kiệt bắt đầu gây ấn tượng mạnh mẽ trở lại, dù rằng anh đã có những điểm sáng từ trước. Trở về thời điểm 10 năm trước, anh đã gây sốt khi trở thành thí sinh chương trình Thách Thức Danh Hài có Việt Hương và Trấn Thành làm giám khảo. Nam nghệ sĩ lọt vào vòng thưởng 40 triệu đồng với hình tượng "thánh taxi" và chọn dừng lại, sau đó tiếp tục tham gia tập đặc biệt để chinh phục giải 150 triệu đồng.

Sau Thách Thức Danh Hài, Tuấn Kiệt tiếp tục hội ngộ Trấn Thành trong cuộc thi Đấu Trường Tiếu Lâm. Bằng tiết mục độc thoại duyên dáng của mình, nam nghệ sĩ được tất cả các huấn luyện viên lựa chọn, nhưng quyết định về với Trấn Thành. Việc vào đội của Trấn Thành đã giúp Tuấn Kiệt ngày càng tiến bộ, tiến sâu trong cuộc thi.

Trải qua những cuộc thi lớn, Tuấn Kiệt dần chuyển mình đa năng hơn khi là diễn viên hài, MC chương trình thiện nguyện đến nhà sáng tạo nội dung trên TikTok hay Facebook. Nếu trước kia anh gây chú ý với loạt video "nói đạo lý" theo cách hài hước và câu kết thúc "thank you" (cảm ơn), thì hiện tại anh có nhiều nội dung "triệu view" khi hóa thân thành giáo viên ôn thi lớp 13. Trong đó, Tuấn Kiệt đáp lại bình luận từ cộng đồng mạng, dùng các dữ kiện trong đó để chuyển thành các công thức toán và tìm lời giải. Dù cách giải thích rất "vô lý" nhưng chính sự duyên dáng, hoạt ngôn của anh đã khiến ai nấy cười ngất, dành lời khen ngợi.

