Anh Trai "Say Hi" 2025 đăng trạng thái ẩn ý về Concert D-3, D-4 sẽ tổ chức ở Mỹ?

Sau đêm diễn Day 2 diễn ra thành công tại Hà Nội, nhiều khán giả đã mong mỏi Anh Trai "Say Hi" mùa 2 tiếp tục thực hiện Day 3 để tất cả 30 Anh trai có thể đứng đông đủ cùng nhau. Sau một thời gian ngắn, một động thái đến từ BTC đã khiến ai nấy có thêm hy vọng vào khả năng tổ chức tiếp đêm concert thứ 3 cho mùa 2.

Trang Vie Network "ẩn ý" về thông tin Day 3 của Anh Trai "Say Hi" 2025.

Trên mạng xã hội Threads, người dùng lan truyền hình ảnh phía Vie Network - trang chính thức về những thông tin của Vũ trụ "Say Hi" đã "nhá hàng" khả năng có thêm Day 3 của Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Chỉ với một dòng trạng thái ngắn với những biểu tượng "ẩn ý" cũng đủ khiến người hâm mộ không thể không hy vọng về đêm diễn thứ 3.

Người hâm mộ thích thú với khả năng Day 3 thành sự thật.

Không chỉ cư dân mạng mà ngay cả các Anh trai cũng đang nóng lòng trước thông tin tổ chức Day 3 của Anh Trai "Say Hi" 2025. Những cái tên như BigDaddy, Cody Nam Võ... và thậm chí Phạm Đình Thái Ngân cũng sốt sắng "khều" chương trình sớm thực hiện Day 3 cho chuỗi concert mùa 2 trong thời gian tới.

Nhiều Anh trai cật lực "manifest" cho Day 3.

Bên cạnh những thông tin về Day 3, lời đồn về Day 4 của concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 cũng rầm rộ không kém. Một số tài khoản Threads đề cập đến khả năng đêm diễn thứ 4 sẽ không diễn ra tại Việt Nam, mà sang tận Las Vegas của Mỹ như mùa 1 từng thực hiện. Tuy vậy, thông tin này hiện vẫn chỉ là đồn đoán, chưa có sự xác thực từ BTC.

Thông tin mùa 2 làm concert Day 4 tại Mỹ vào tháng 7, song chưa được kiểm chứng.

Trước mắt, Vũ trụ "Say Hi" sẽ thực hiện Day 9 của concert Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên. Fanpage của chương trình đã lần lượt xác nhận những cái tên sẽ tham gia, và chính thức mở bán vé. Với sức hút vẫn còn "rất gì và này nọ" sau gần 2 năm kể từ thời điểm lên sóng, concert Anh Trai "Say Hi" vẫn được khán giả săn đón với những hạng vé đang dần "sold out", cùng con số giá vé cho hạng President (với những đặc quyền gặp gỡ dàn Anh trai) lên đến 50 triệu đồng.