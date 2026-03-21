Fan "thắp nến" khi dàn Em Xinh và Anh Trai 2025 đồng loạt “khều” concert Day 3

HHTO - Sau thành công của đêm diễn thứ hai, fan lẫn dàn nghệ sĩ thuộc “vũ trụ Say Hi” đều bày tỏ kỳ vọng về một Day 3 như bước tiếp nối xứng đáng cho chuỗi concert đình đám.

Sau đêm diễn thứ hai của concert Anh Trai "Say Hi" 2025, dư âm bùng nổ vẫn chưa kịp lắng xuống thì cộng đồng người hâm mộ đã lập tức bước vào trạng thái vừa tự hào vì một đêm diễn thăng hoa, vừa tiếc nuối vì những mảnh ghép chưa trọn vẹn. Dù khép lại bằng loạt khoảnh khắc đáng nhớ, Day 2 vẫn để lại khoảng trống đáng kể khi một số Anh trai không thể góp mặt, cùng sự vắng bóng của MC Trấn Thành.

Concert dù trọn vẹn về mặt sân khấu, vẫn mang theo cảm giác chưa thật sự đủ đầy.

Chính vì thế, cả nghệ sĩ lẫn người hâm mộ đã nhanh chóng tạo nên làn sóng kêu gọi Day 3 đầy sôi động. Ngay sau khi concert Anh Trai "Say Hi" 2025 D-2 khép lại, mạng xã hội lập tức bị phủ sóng bởi những lời “manifest” từ fan, bày tỏ mong muốn về một đêm diễn thứ ba để khép lại chuỗi concert trọn vẹn hơn.

Đáng chú ý, động thái từ phía Ban Tổ chức càng khiến khán giả mong chờ. Tài khoản chính thức bất ngờ đăng tải trạng thái ẩn ý với biểu tượng “say hi” đi kèm con số 3. Dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng với cách “thả hint” quen thuộc này, nhiều người tin rằng Day 3 chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hành động "úp úp mở mở" từ phía Ban Tổ chức.

Không chỉ dừng lại ở phía khán giả, chính các Anh trai cũng nhập cuộc. CONGB bày tỏ mong muốn được chứng kiến đội hình đầy đủ của Đoạn Kịch Câm và Forever Say Hi, cũng như gặp lại MC Trấn Thành.

CONGB "nói hộ" lòng fan.

Nhâm Phương Nam lại chọn cách “úp mở” đầy hài hước khi tiết lộ mình “nằm mơ thấy ekip may đồ cho Day 3”. Trong khi đó, Mason Nguyễn cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi chia sẻ trong broadcast đang "rục rịch" chuẩn bị trang phục cho concert tiếp theo. Những tín hiệu này vô tình tạo nên một “mạch ngầm” kỳ vọng mạnh mẽ, khiến câu chuyện Day 3 trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội.

Các Anh trai tham gia vào trào lưu "khều concert" Day 3.

B Ray﻿ hướng dẫn cách nhanh nhất để có Day 3: "Khều" đại gia Dillan Hoàng Phan.

Sức lan tỏa của hiệu ứng này còn vượt ra cả vũ trụ Say Hi khi dàn Em Xinh cũng đồng loạt nhập cuộc. Quỳnh Anh Shyn, MaiQuinn liên tục “khều” concert Em Xinh "Say Hi" Day 3 bằng những dòng trạng thái đi thẳng vào vấn đề thay fan. Trong khi đó "girl hướng nội" LyHan lại chia sẻ lại hình ảnh tại concert kèm dòng trạng thái “ăn mày quá khứ” và nói vu vơ "không có khều gì đâu".

MaiQuinn và Quỳnh Anh Shyn "va thẳng" Ban Tổ chức.

Sự góp mặt của các Em Xinh như Han Sara, Yeolan, Mỹ Mỹ... trong “đường đua khều Day 3” càng làm rõ một điều, việc tiếp nối chuỗi concert này không còn là mong muốn riêng lẻ, mà đã trở thành một “làn sóng tập thể” từ cả hai phía cả nghệ sĩ và khán giả.

Các Em Xinh khác lần lượt nhập cuộc đua.

Hình ảnh Miu Lê﻿ - Tiên Tiên bất ngờ có cuộc gặp gỡ khiến netizen suy đoán rằng "hint" cho Day 3.

Với những khán giả yêu thích “vũ trụ Say Hi”, nếu Day 3 của Anh Trai lẫn Em Xinh thật sự được xác nhận, đó sẽ không đơn thuần là một đêm diễn bổ sung. Hơn thế, đây có thể được xem như lời hồi đáp cho những cảm xúc còn dang dở, là cơ hội để hoàn thiện một “bức tranh sân khấu” mà Day 2 vẫn chưa kịp vẽ trọn.

Trong lúc chờ đợi xác nhận chính thức, có lẽ điều duy nhất chắc chắn lúc này là “cơn sốt” Say Hi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.