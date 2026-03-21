Cống Hiến 2026: Hòa Minzy dẫn đầu số đề cử, UPRIZE Đức Duy lọt Top 5 Nghệ sĩ mới

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Ban tổ chức giải thưởng Cống Hiến 2026 vừa công bố đề cử chính thức, Hòa Minzy dẫn đầu số đề cử khi góp mặt ở ba hạng mục. Trong khi đó, Top 5 nghệ sĩ mới của năm gọi tên CONGB, UPRIZE Đức Duy, buitruonglinh, Lamoon, MYLINA.

Vòng bình chọn đầu tiên của giải Cống Hiến 2026 diễn ra từ ngày 5/3 - 15/3 đã khép lại, BTC vừa công bố Top 5 đề cử trên 10 hạng mục lọt vào vòng 2. Với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, Hòa Minzy trở thành chủ nhân của 3 "tấm vé vàng", tiến thẳng vào Top 5 đề cử chính thức ở hạng mục Bài hát của năm (Bắc Bling), MV của năm (Bắc Bling) và Nữ ca sĩ của năm.

Cùng với đó, với số lượng bình chọn ấn tượng từ cộng đồng người hâm mộ, chủ nhân của các hạng mục khác lần lượt gọi tên: Chương trình của năm - Soobin Live concert All-rounder, Chuỗi chương trình của năm - Live tour Bùi Công Nam "The Story", Nhà sản xuất của năm - Hồ Hoài Anh, Nhạc sĩ của năm - Nguyễn Vĩnh Tiến, Nam ca sĩ của năm - Quốc Thiên, Nghệ sĩ mới của năm - CONGB.

Bên cạnh việc xác định những cái tên được đặc cách vào thẳng, Hội đồng bầu chọn đã khởi động quá trình chấm điểm và tổng hợp số "sao bình chọn" để xác định các đề cử còn lại. Kết quả, Top 5 đề cử ở 10 hạng mục lộ diện gồm:

Bài hát của năm: Ánh Mắt Biết Cười, Bắc Bling, Còn Gì Đẹp Hơn, Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ, Phù Đổng Thiên Vương.

MV của năm: Bắc Bling, Dù Cho Tận Thế (Vẫn Yêu Em), Mãi Là Người Việt Nam, Mục Hạ Vô Nhân, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.

Chương trình của năm: 30 năm Bức Tường, Chị Đẹp Concert, Đan Trường 30 Năm - Dấu Ấn Thanh Xuân của Đan Trường, Skynote - The Reflection của Quốc Thiên, SOOBIN live concert: All-rounder của SOOBIN.

Chuỗi chương trình của năm: Điểm Hẹn Tài Năng, HOZO City Tết Fest 2025, Live Tour Bùi Công Nam "The Story", Tân Binh Toàn Năng, Tiếng Hát Hà Nội.

Album của năm: Cuốn Phim, Giữa Một Vạn Người, Lời Hẹn Ước, Made In Vietnam, Phao Cứu Sinh.

Nhà sản xuất của năm: Hồ Hoài Anh, DTAP, JustaTee, SlimV, Hữu Vượng.

Nhạc sĩ của năm: Nguyễn Văn Chung, DTAP, Nguyễn Hùng, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Vĩnh Tiến.

Nghệ sĩ mới của năm: CONGB, Đức Duy, LAMOON, buitruonglinh, MYLINA.

Nữ ca sĩ của năm: Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, Hương Tràm, Võ Hạ Trâm.

Nam ca sĩ của năm: Tùng Dương, Đức Phúc, SOOBIN, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quốc Thiên.

Trên cơ sở Top 5 đề cử chính thức, từ 20h00 ngày 20/3 đến hết ngày 5/4, khán giả sẽ tiếp tục tham gia Vòng Bình chọn chung cuộc, để cùng với lá phiếu của các nhà báo theo dõi âm nhạc trên toàn quốc xác định người chiến thắng cuối cùng trên từng hạng mục. Đó là đề cử có điểm số cao nhất dựa trên số điểm quy đổi từ phiếu bầu của các nhà báo và số "sao bình chọn" của công chúng (công chúng chiếm 50%, các nhà báo chiếm 50%). Trường hợp có 2 hoặc nhiều đề cử cùng số điểm, Ban tổ chức sẽ quyết định bằng phiếu bầu của mình.

Lễ trao giải Cống Hiến lần 20 - 2026 sẽ diễn ra ngày 15/4 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ đề cử nghệ sĩ đoạt Giải Âm nhạc Cống hiến tiêu biểu để được vinh danh tại Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản.

#Cống Hiến 2026 #Hòa Minzy #UPRIZE Đức Duy #CONGB #SOOBIN #Nguyễn Hùng

