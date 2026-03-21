Đại Tiệc Trăng Máu 8: Miu Lê vào vai TikToker, Kim Kang Woo bất ngờ xuất hiện

Poster chính của phim thu hút với tông màu rực rỡ, như một “đại tiệc” đông vui cho dịp lễ. Đại tiệc trăng máu 8 quy tụ dàn diễn viên hùng hậu gồm: Vân Sơn, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Lâm Thanh Mỹ, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, NSƯT Đức Khuê, Charlie Nguyễn, Tuấn Khải, cùng nhiều diễn viên khác, trong đó đặc biệt có nam diễn viên Kim Kang Woo đến từ Hàn Quốc.

Đại tiệc trăng máu 8 là bản remake của phim Nhật One Cut of the Dead (Quay trối chết), với cấu trúc kịch bản nhiều lớp theo mô-típ "phim trong phim". Trong khi Liên Bỉnh Phát, Quỳnh Lý và Quốc Khánh có gương mặt hóa quỷ, các diễn viên còn lại đều mang vẻ hài hước pha hoảng hốt. Tổng thể poster mang đậm chất hài hước và châm biếm.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh khẳng định tác phẩm sẽ bắt khán giả trải qua 35 phút đầu trong hoang mang, nhưng phần sau sẽ khiến tất cả vỡ òa. Bản thân từng trải qua nhiều vị trí trong đoàn phim, anh muốn làm bộ phim này như một lá thư tình gửi đến ngành điện ảnh và cả những ai đang còn theo đuổi đam mê.

Trailer Đại tiệc trăng máu 8 mang nhịp nhanh, mạnh, tập trung vào câu chuyện “phim trong phim” cũng như đường dây chính. Tâm OK (Vân Sơn) là đạo diễn bị gán mác hay làm “phim rác” (các phim sản xuất nhanh, chất lượng kém). Nhưng con gái anh (Lâm Thanh Mỹ) lại yêu điện ảnh và luôn phản đối các sản phẩm nghệ thuật làm qua loa.

Tâm OK quyết tâm làm một tác phẩm tử tế để con gái tự hào. Tuy nhiên, dự án anh nhận quá thử thách: Một bộ phim kể về một đoàn phim kinh dị cổ trang bị quỷ nhập tràng tấn công, lại chỉ quay một cú máy dài 35 phút và được phát trực tiếp. Tâm OK phải đối mặt với đủ thứ rắc rối từ diễn viên, ê-kíp đến nhà sản xuất.

Bên cạnh Vân Sơn và Lâm Thanh Mỹ, một số diễn viên khác cũng được hé lộ trong trailer. Miu Lê hoá thân nữ TikToker được mời tham gia phim điện ảnh, Liên Bỉnh Phát thủ vai một “ảnh đế quốc tế”, người luôn coi thường nhân vật của Miu Lê là “Tiktoker đóng phim”. Hứa Vĩ Văn và Hồng Ánh hoá thân các ngôi sao quyền lực. NSƯT Đức Khuê, Quang Minh, Lê Khánh, Tuấn Khải, Quốc Khánh và Quỳnh Lý cũng đều có vai trò độc đáo trong phim. Điểm nhấn của trailer là các câu thoại, chi tiết mang tính “gây nhột” cả làng phim, từ việc sản xuất phim quá nhanh, lạm dụng các ngôi sao truyền thông đến một số nhà sản xuất chỉ biết đến lợi nhuận.

Trailer cũng giới thiệu sự xuất hiện của diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng Kim Kang Woo. Anh hóa thân một người đàn ông quyền lực trong ngành phim, thường bắt Tâm OK làm theo ý mình. Nhân vật này hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều mảng miếng thú vị trong tác phẩm.