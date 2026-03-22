Đại diện Lamoon lên tiếng giữa loạt tin đồn, động thái của vợ JustaTee gây chú ý

Thiện Dư

HHTO - Trước một loạt những tin đồn vô căn cứ trên mạng xã hội, phía công ty quản lý của Lamoon đã có thông báo chính thức.

Mới đây, công ty OG Entertainment - đại diện của Lamoon đã đăng tải bài viết thông báo về việc bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ trên không gian mạng trước loạt thông tin thiếu xác thực đang lan truyền mạnh mẽ. Theo đó, phía công ty khẳng định sẽ chủ động thu thập bằng chứng liên quan đến dấu hiệu bôi nhọ, xuyên tạc hoặc xâm phạm đến danh dự của nghệ sĩ.

"OG Entertainment đề nghị các cá nhân và tổ chức liên quan cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng tải hoặc lan truyền các nội dung liên quan đến nghệ sĩ. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và lưu trữ các thông tin cần thiết, đồng thời sẵn sàng áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ khi cần thiết" - Đại diện công ty thông báo.

Nguyên văn thông cáo từ công ty quản lý của ca sĩ Lamoon.

Vừa qua, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện tin đồn xoay quanh câu chuyện tình cảm cá nhân của một giám đốc âm nhạc có tiếng. Từ các từ khoá được đề cập trong tin đồn, netizen đã nhanh chóng đưa ra nhiều suy đoán, trong số đó, vợ chồng JustaTee - Trâm Anh và Lamoon là những gương mặt bị "réo tên" liên tục.

Các từ khóa liên quan đến vụ việc trở thành xu hướng tìm kiếm trên Threads.

Trong khi phía công ty của Lamoon đưa ra thông báo chính thức, nhiều người hâm mộ cũng lên tiếng bảo vệ thần tượng. Đáng chú ý, Trâm Anh, vợ của JustaTee, người được nhắc đến trong các tin đồn, đã âm thầm “thả like” bài đăng thông báo từ công ty quản lý Lamoon. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả ba nhân vật liên quan vẫn chưa có phản hồi chính thức nào.

Người hâm mộ hỗ trợ công ty tổng hợp các bài đăng đồn đoán vô căn cứ, thậm chí lên tiếng bảo vệ Lamoon.
Trước đó, Lamoon là một trong những tân binh "khủng long" của Vbiz sau thành tích ấn tượng ở 2 cuộc thi Vietnam Idol 2023 và Em Xinh Say Hi. Nữ ca sĩ cũng góp mặt trong dự án điện Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối, để lại ấn tượng bởi khả năng diễn xuất cũng như giọng hát khi thể hiện ca khúc nhạc phim. Sau những thành công từ show truyền hình, Lamoon ra mắt album đầu tay LÀ MOON với những ca khúc mang đậm cá tính âm nhạc, mang về 3 đề cử Làn Sóng Xanh danh giá.

#Lamoon #Trâm Anh #JustaTee

