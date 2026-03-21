Dự án tiếp ứng fan meeting của Mason Nguyễn "gây choáng", dệt cả tên lên trời

Trước thềm fan meeting "Chuyến bay MS2701", Mason Nguyễn đang chìm ngập trong tình yêu thương đến từ FC Cổ Đông. Trong 24 giờ trước khi sự kiện diễn ra, hàng loạt dự án tiếp ứng dành cho nam rapper đã xuất hiện khắp mạng xã hội Threads, cho thấy mức độ đầu tư và chịu chi của người hâm mộ.

Nổi bật nhất trong các dự án tiếp ứng dành cho Mason Nguyễn nhân dịp fan meeting đầu tiên của anh chàng là màn lái máy bay trên bầu trời nước Mỹ. Chiếc máy bay cất cánh, mang theo dòng chữ "Mason Nguyễn - keep shining - from thelight" nổi bật trên nền trời xanh của Los Angeles, đại diện cho tình cảm của fan dành cho anh chàng. Kèm theo đó, đại diện FC gửi lời chúc chủ nhân ca khúc Bí Mật Nhỏ rằng "luôn tự tin, kiên định và tỏa sáng rực rỡ".

"Hậu trường" máy bay mang theo dòng chữ tặng Mason Nguyễn trên trời cao. Nguồn: @thelight.masonb2000

Cận cảnh dòng chữ FC tặng Mason Nguyễn trên bầu trời Los Angeles. Nguồn: @thelight.masonb2000

Ngoài màn đầu tư "không phải dạng vừa" trên, những Cổ Đông khác cũng nhiệt tình "tiếp sức" ở Việt Nam, khiến không khí trước thềm fan meeting càng thêm nóng hổi. Nhiều dự án tặng quà, tự sáng tạo vật phẩm như banner cầm tay, túi đựng card, huy hiệu, sổ tay... cũng như cách thông báo hỗ trợ nhận hoa để gửi đến Mason Nguyễn chỉn chu nhất cũng được phía FC tổ chức bài bản, cẩn thận.

FC tổ chức nhận hoa, chuẩn bị sổ thông hành lưu niệm để tặng người tham gia fan meeting. Nguồn: @fcmasonnguyen_official

Một người hâm mộ tự làm đồ handmade tặng mọi người. Nguồn: @vexduoccunggioi

Nhiều loại banner cầm tay, hay quà lưu niệm như hình, card tự thiết kế... được Cổ Đông chuẩn bị tỉ mỉ. Nguồn: @dauuuu.303, @ntv.727, @mediateamofmasonnguyen

Fan meeting "Chuyến bay MS2701" của Mason Nguyễn đã tạo nên cơn sốt dịp đầu năm, khi bán hết toàn bộ số lượng vé mở sớm (early tickets) chỉ trong... 10 giây. Sau đó, toàn bộ các hạng vé đã được "tẩu tán" sạch sẽ chỉ sau 6 phút mở bán. Nền tảng bán vé ghi nhận đến 64.000 lượt truy cập cùng lúc, cho thấy sức hút của Anh trai này với khán giả. Bên cạnh "nam chính", sự kiện còn có màn góp mặt của nhiều ngôi sao khác như dàn Anh trai gồm CONGB, TEZ, buitruonglinh, Sơn.K (đủ team Hermosa), GILL, Em xinh Pháo, 24k.Right, Wxrdie...