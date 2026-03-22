Showcase Jun Phạm: FC Carrot tiếp ứng màn hình LED từ Bắc vào Nam suốt một tuần

Kao Rei (tổng hợp) - Ảnh: Fansite Jun Phạm

HHTO - Trước thềm Showcase J-UNZIP 2026 và cột mốc ra mắt ca khúc mới "True Or Dare" của Jun Phạm, cộng đồng người hâm mộ đã cùng hợp lực mang đến những dự án tiếp ứng hoành tráng, nổi bật là chuỗi quảng bá hình ảnh thông qua màn hình LED trải dài từ Bắc vào Nam.

Showcase J-UNZIP 2026 của Jun Phạm diễn ra vào ngày 28/3 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) hiện đang là sự kiện được đông đảo Carrot (FC của Jun Phạm) ngóng chờ nhất. Dù thời điểm "săn vé" của J-UNZIP "đụng độ" với Gai Home Concert - concert thuộc khuôn khổ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - cùng mở bán vào ngày 3/3 vừa qua nhưng "anh cả Thuận" vẫn chứng minh được sức hút khi toàn bộ vé "cháy sạch" trong chưa đầy 3 tiếng đồng hồ.

Jun Phạm và Carrot có lịch hẹn vào cuối tuần này (28/3).

Những thành tích "biết nói" của Jun Phạm luôn có sự đồng hành khắng khít của FC Carrot thông qua loạt dự án tiếp ứng cho showcase đã được "lên kệ". Từ ngày 23/3 đến hết ngày 30/3, cộng đồng người hâm mộ của Jun Phạm sẽ thay phiên nhau "thắp sáng" 6 màn hình LED cỡ lớn tại những vị trí đắc địa ở hai đầu cầu TP.HCM và Thủ đô Hà Nội. Fan có thể ghé đến các địa điểm sau để "săn ảnh" cùng thần tượng: Landmark 81; Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế - Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM); ngã năm Bà Triệu - Lê Đại Hành, Đông Các (Hà Nội).

Màn hình LED cỡ lớn tại Landmark 81 được người hâm mộ Jun Phạm "bao trọn" trong 1 tuần, fan tha hồ bắt trọn mọi khoảnh khắc cùng thần tượng.
Với mục tiêu hỗ trợ quảng bá và lan tỏa sản phẩm mới, dự án LED của fansite JunStats sẽ phủ sóng hình ảnh của Jun Phạm trong hai ngày 29-30/3.
Fan tại Hà Nội có thể gặp Jun Phạm qua màn hình LED tại Đông Các vào ngày 28 - 29/3.

Ngoài màn hình LED khổng lồ ngoài trời, các fansite và người hâm mộ còn chi mạnh tay cho các hoạt động khác như: Thiết kế banner/ phướn check-in, bổ sung năng lượng với đồ uống và bánh ngọt dành cho nghệ sĩ, ê-kíp, khán giả.

Một thành viên của gia đình Carrot tự tay chuẩn bị quà mang đến showcase: "Cứ gặp được Emilyypinkyy là có card nghen".

Đại diện fansite Bò Kho Carrot chia sẻ: "Hòa cùng không khí nhộn nhịp, hân hoan đón chờ showcase J-UNZIP 2026, BKCR đã khởi động dự án "INTO THE JUN SPACE" - món quà tinh thần để tiếp lửa cho nghệ sĩ Jun Phạm có thể cháy hết mình trong cột mốc đáng nhớ sắp tới của sự nghiệp". Các bạn tiết lộ mang đến các hạng mục LED, tiếp ứng đồ ăn.

Các bạn tiết lộ mang đến các hạng mục LED, tiếp ứng đồ ăn.

Động thái này của FC không chỉ tiếp thêm lửa cho showcase mà còn là lời chào đón dành cho ca khúc True Or Dare được Jun Phạm "nhá hàng" sẽ ra mắt vào dịp gặp gỡ sắp tới. Giao quyền cho fan với câu hỏi đầy "gia trưởng": "Giờ em chọn Thách hay Thật?", Jun Phạm khiến fan tò mò về chất liệu âm nhạc, phong cách mà anh sẽ thử thách bản thân sau dấu ấn của EP Thần Yêu ra mắt vào năm ngoái.

