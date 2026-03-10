Hoa Học Trò 1477: Chẳng ai "không có tố chất", teen nào cũng có thể là Leader!

HHTO - Leader không nhất thiết là những vai trò lãnh đạo như bạn tưởng tượng. Leader có thể là người dẫn đầu, người truyền cảm hứng, người tạo động lực, giúp cho mọi việc tốt hơn… Ngay cả khi bạn không giữ chức vụ nào, bạn vẫn có thể là leader theo những cách rất riêng.

Jun Phạm “giải nén” cùng FC Carrot, viết hành trình lan tỏa yêu thương

Nhìn lại khoảng thời gian rực rỡ gắn với nhiều dấu ấn đặc biệt: Từ hào quang sân khấu đến ánh sáng cộng đồng, FC Carrot luôn sẵn sàng đồng hành với Jun Phạm trên mọi chặng đường, gần nhất là buổi showcase J-UNZIP vào cuối tháng 3.

“A.I vô hình” cùng teen đến lớp

Năm 2026, xu hướng công nghệ không còn phụ thuộc vào việc A.I có thể làm được gì mà nằm ở việc trí tuệ nhân tạo đã hòa tan vào cuộc sống mượt đến mức nào. Đó chính là sự lên ngôi của A.I vô hình (Invisible A.I) với khả năng dự đoán và giải quyết khó khăn của người dùng ngay trước khi họ kịp nhận ra. “Bé bự” này có thể sẽ thay đổi thế giới học đường của bạn đấy!

Trải nghiệm tình yêu phiên bản "dùng thử"

Trào lưu “thuê bạn trai ảo” khiến mạng xã hội dậy sóng với những “bản ” tình yêu đầy màu sắc. Từ dịch vụ “bạn trai ảo” đến cuộc hẹn đời thật, vì sao có những người lại sẵn sàng chi trả cho một buổi “tập dượt của trái tim”?

Ai là "bờ vai" của thế hệ Gen Z?

Nếu Chị Bờ Vai trong bộ phim Thỏ Ơi!! khiến khán giả không khỏi trầm trồ về độ đỉnh chóp khi có thể “xử đẹp” 7749 tình huống khó đỡ của dàn khách mời bằng những lời khuyên thiết thực thì ở ngoài đời thực, xu hướng tìm đến những huấn luyện viên cuộc sống (life coach) đang dần leo top bảng xếp hạng “Gen Z rất yêu”.