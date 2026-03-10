Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Kết nối Hoa Học Trò

Google News

Hoa Học Trò 1477: Chẳng ai "không có tố chất", teen nào cũng có thể là Leader!

H2Team

HHTO - Leader không nhất thiết là những vai trò lãnh đạo như bạn tưởng tượng. Leader có thể là người dẫn đầu, người truyền cảm hứng, người tạo động lực, giúp cho mọi việc tốt hơn… Ngay cả khi bạn không giữ chức vụ nào, bạn vẫn có thể là leader theo những cách rất riêng.

Jun Phạm “giải nén” cùng FC Carrot, viết hành trình lan tỏa yêu thương

Nhìn lại khoảng thời gian rực rỡ gắn với nhiều dấu ấn đặc biệt: Từ hào quang sân khấu đến ánh sáng cộng đồng, FC Carrot luôn sẵn sàng đồng hành với Jun Phạm trên mọi chặng đường, gần nhất là buổi showcase J-UNZIP vào cuối tháng 3.

A.I vô hình cùng teen đến lớp

Năm 2026, xu hướng công nghệ không còn phụ thuộc vào việc A.I có thể làm được gì mà nằm ở việc trí tuệ nhân tạo đã hòa tan vào cuộc sống mượt đến mức nào. Đó chính là sự lên ngôi của A.I vô hình (Invisible A.I) với khả năng dự đoán và giải quyết khó khăn của người dùng ngay trước khi họ kịp nhận ra. “Bé bự” này có thể sẽ thay đổi thế giới học đường của bạn đấy!

hht1477.jpg

Trải nghiệm tình yêu phiên bản "dùng thử"

Trào lưu “thuê bạn trai ảo” khiến mạng xã hội dậy sóng với những “bản ” tình yêu đầy màu sắc. Từ dịch vụ “bạn trai ảo” đến cuộc hẹn đời thật, vì sao có những người lại sẵn sàng chi trả cho một buổi “tập dượt của trái tim”?

hht1477-insta-2.jpg
hht1477-insta.jpg

Ai là "bờ vai" của thế hệ Gen Z?

Nếu Chị Bờ Vai trong bộ phim Thỏ Ơi!! khiến khán giả không khỏi trầm trồ về độ đỉnh chóp khi có thể “xử đẹp” 7749 tình huống khó đỡ của dàn khách mời bằng những lời khuyên thiết thực thì ở ngoài đời thực, xu hướng tìm đến những huấn luyện viên cuộc sống (life coach) đang dần leo top bảng xếp hạng “Gen Z rất yêu”.

Số báo Hoa Học Trò 1477 dự kiến phát hành từ ngày 17/3/2026 tại các sạp báo và nhà sách toàn quốc với giá 20.000 đồng. Đặt trước và tìm mua tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, trang thương mại điện tử Tiki, Shopee…

Lưu ý: Tại một số địa điểm, báo sẽ có trễ hơn từ 2 - 3 ngày tùy thuộc vào thời gian vận chuyển nên nếu không mua được báo, bạn hãy inbox cho fanpage Hoa Hoc Tro Magazine nhé!

hht1477-coverfb.jpg
H2Team
#Gen Z #bờ vai #life coach #xu hướng #hỗ trợ tinh thần #chị Bờ Vai #phim Thỏ Ơi!! #Hoa Học Trò #báo Hoa Học Trò #số báo mới nhất #tạp chí tuổi teen

Cùng chuyên mục