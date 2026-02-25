Quà tặng bạn đọc: Móc khóa gấu bông cùng workshop làm gốm cho mùa yêu ấm áp

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHT - Các cặp đôi gà bông đã có món quà dành cho nửa kia của mình chưa? Cùng đón mùa yêu thật dễ thương từ những món quà từ nhà Hoa nha!

Quý đơn vị có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc HHT vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Trao yêu thương cùng phụ kiện treo túi xinh xắn

Tháng Hai mang theo cơn gió nhẹ và ngọt ngào của mùa yêu. Bạn đã sẵn sàng tỏ tình với crush, hay đơn giản là dành tặng chính mình sự quan tâm ấm áp? Hãy để Dainty Shop dẫn lối bạn vào mùa yêu đầy điều nhỏ bé và đáng yêu.

z7494215183177-9c6c32b880dae751a15a96ba7462af07.jpg

Dainty tin rằng tình yêu đôi khi chỉ nằm gọn trong chiếc móc khóa thú bông xinh xắn treo trên túi xách. Đó là cách Dainty lan tỏa niềm vui từ điều giản đơn nhất: một món quà trao tay là một khoảnh khắc ấm áp lưu giữ.

z7494224303626-6a59f47e31e469329b52b8dfa45fa81e.jpg

Mọi chi tiết từ thiệp đến bao bì, đều được Dainty thiết kế đóng gói tỉ mỉ. Dù bạn đang độc thân hay trong một mối quan hệ, đều xứng đáng sở hữu một “em” phụ kiện xinh xắn bên cạnh để mỗi khi nhìn vào, bạn thấy lòng mình mềm lại và mỉm cười.

z7494215190830-f9c16cfde941b6dde594598761876502.jpg

Với mức giá phù hợp, Dainty hy vọng sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn. Biết đâu, một món quà từ Dainty sẽ trở thành mảnh ký ức ngọt ngào của bạn trong nhiều năm nữa?

z7494224296932-388fbc93cbf0fe9cdcd2ab550d654260.jpg

Ghé Dainty Shop tại:

Instagram: @dainty.shop_._

Quà tặng: 6 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được box quà "túi mù" móc khoá trị giá 150.000 đồng từ Dainty.

Hội khéo tay ơi, ghé ngay workshop làm gốm nhé!

Nếu bạn thuộc hội mê workshop, thích đồ khéo tay và muốn trải nghiệm hoạt động mới cùng bạn bè hay “người ấy”, chào mừng bạn đến Claystation Studio!

z7428815503650-b8385ecc6381da36c40247108b681dbb.jpg

Claystation Studio là không gian thủ công sáng tạo, tổ chức đa dạng workshop làm gốm, vẽ gốm, điêu khắc gỗ và nhận làm đồ gốm theo yêu cầu. Claystation có xưởng gốm riêng, đảm bảo sản phẩm teen làm ra đủ tiêu chí: Xinh xắn, bền bỉ, ứng dụng cao.

z7428815465792-d633cbcf4c4bd3bb33e25d3724654e92.jpg

Từ cục đất nhỏ xíu, teen mang về không chỉ là sản phẩm gốm dễ thương mà còn là kỷ niệm đáng nhớ.

Đến Claystation, bạn sẽ được hỗ trợ dụng cụ tạo hình gốm, bộ tô màu, quy trình nung men an toàn để sử dụng sau này. Đặc biệt, Claystation hoàn toàn không giới hạn lượng đất cho một sản phẩm và một charm gốm.

z7428815488298-2e5eb95c3fc8863b59d3baa2b1aedbbc.jpg

Để trải nghiệm trọn vẹn, teen nhớ đăng ký với Claystation để tạo bất ngờ cho “bạn kia” nha!

Facebook: ClayStation

Instagram: @claystationstudio

Ghé Claystation tại:

  • TM32, 9 View Apartment, P. Phước Long, TP.HCM
  • 241A/1 Huỳnh Văn Bánh, P. Phú Nhuận, TP.HCM
z7428815451642-dda58b17fdce8fafa3adf2571720edd1.jpg

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được một voucher trị giá 200.000 đồng (áp dụng cho các chương trình workshop) từ ClayStation.

Hướng dẫn nhận quà: Chọn món quà bạn thích trong số báo này, gửi email tiêu đề “Nhận quà HHT Online”. Nội dung email: họ tên, trường lớp, địa chỉ nhà, SĐT của bạn (hoặc SĐT phụ huynh nếu bạn chưa có điện thoại), kèm lý do thích quà về cohoiquatanghht@gmail.com. Những bạn may mắn sẽ được tòa soạn liên hệ và gửi tặng phần quà. Hạn chót nhà Hoa nhận thông tin là 4/3/2026 và công bố danh sách trúng quà trên fanpage Hoa Hoc Tro Magazine 7/3/2026.

Hạt Mè
#quà tặng #Hoa Học Trò #gấu bông #móc khoá #làm gốm #workshop #handmade #workshop gốm #phụ kiện #thú bông

