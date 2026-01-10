Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Kết nối Hoa Học Trò

Google News

Thiên Thần Nhỏ 543: Đón năm mới thật dịu dàng bằng lá thư gửi cho chính mình

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm để sum vầy, chúc mừng mà còn là lúc để chúng nhìn lại mình, để hiểu mình hơn nữa. Và giữa những ngày gần Tết hối hả, viết thư cho chính mình là một cách kết năm cũ, đón năm mới rất dịu dàng.

Lá thư để cảm ơn chính mình

Chúng mình thường xuyên cảm ơn người khác, nhưng chẳng mấy ai cảm ơn chính mình. Bạn có nhớ lần bị vấp và trầy chân, rồi cơ thể đã lành lại vừa kịp để bạn tập đá cầu trong giờ Thể dục không? Bạn có nhớ lần bị điểm thấp, rồi bạn ngồi học chăm hơn mọi khi để gỡ lại điểm sau đó không?...

ttn-7.jpg
Hãy gửi lời yêu thương đến chính mình nhé!

Vậy nên hãy dành lời cảm ơn cho bản thân nhé, vì đã không bỏ cuộc, vì đã cố gắng ngay cả khi vẫn đang lo sợ… Sự tử tế và yêu thương bản thân là cần thiết và quan trọng không kém gì sự tử tế với người khác đâu.

Đi tìm người hùng mang tên dopamine

Dopamine là một hormone quan trọng trong bộ não của chúng mình, là “ông trùm” đứng đằng sau những cảm xúc như hưng phấn, hạnh phúc. Đặc biệt, còn là một anh cả máu mặt trong việc tạo động lực, sự tập trung bền bỉ mỗi khi tween bật chế độ “cày cuốc” bài vở.

how-to-be-happy-according-to-psy.jpg
Dopamine giúp chúng mình thấy vui vẻ hơn.

Tuy vậy, dopamine cũng dễ khiến tween phải thốt lên “ét-o-ét” vì không phải nghiện giải toán hay học tiếng Anh mà là nghiện… “cày” game, lướt “Tóp Tóp”. Thực chất dopamine không xấu mà “kẻ thù giấu mặt” đằng sau lại chính là những phần thưởng hấp dẫn. Cơ chế phần thưởng cho mấy “ní” hoàn thành tốt một nhiệm vụ đã khiến những hành động cả tốt lẫn xấu đều trở thành một thói quen. Hãy cùng Thiên Thần Nhỏ tung phép thuật để biến dopamine thành người hùng mang đến niềm vui cho chúng mình nhé!

3 siêu phẩm hoạt hình đỉnh chóp 2026

Nếu bạn là “quạt cứng” của chú mèo máy xanh Doraemon thì không thể bỏ qua phần phim điện ảnh thứ 45 của Doraemon Movie, đánh dấu sự trở lại của một câu chuyện phiêu lưu kinh điển với diện mạo mới toanh. Bạn đã sẵn sàng gia nhập vào thế giới kỳ thú với thành phố dưới nước, sinh vật biển lạ lẫm và xem cách ta đối diện với điều chưa biết?

ttn-4.jpg
ttn-8.jpg

Nếu bạn từng có một thời bấm chuột, gõ phím liên hồi trong phòng học tin học để điều khiển Mario nhảy qua ống nước trên đường giải cứu công chúa Peach thì tháng 4/2026 này, câu chuyện quen thuộc đó được mở rộng theo một cách hoàn toàn mới với “bom tấn” Super Mario Thiên Hà (The Super Mario Galaxy Movie).

Lần tái xuất sắp tới, hội cạ cứng Toy Story cũng phải tự hỏi: liệu mình còn liệu mình còn chỗ đứng trước làn sóng công nghệ, làm sao để tiếp tục được các cô cậu chủ Gen Alpha yêu thương trong một thế giới đã đổi khác?

ttn-2.jpg
ttn-1.png
ttn-9.jpg
ttn-10.jpg
ttn-12.jpg

Thiên Thần Nhỏ 543 dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 17/1/2026, có giá 20.000 đồng/ cuốn. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam... nhé!

qc-4358.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tết Nguyên đán #Hoa học Trò #Thiên Thần Nhỏ #Tết Bính Ngọ 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục