Thiên Thần Nhỏ 543: Đón năm mới thật dịu dàng bằng lá thư gửi cho chính mình

HHTO - Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm để sum vầy, chúc mừng mà còn là lúc để chúng nhìn lại mình, để hiểu mình hơn nữa. Và giữa những ngày gần Tết hối hả, viết thư cho chính mình là một cách kết năm cũ, đón năm mới rất dịu dàng.

Lá thư để cảm ơn chính mình

Chúng mình thường xuyên cảm ơn người khác, nhưng chẳng mấy ai cảm ơn chính mình. Bạn có nhớ lần bị vấp và trầy chân, rồi cơ thể đã lành lại vừa kịp để bạn tập đá cầu trong giờ Thể dục không? Bạn có nhớ lần bị điểm thấp, rồi bạn ngồi học chăm hơn mọi khi để gỡ lại điểm sau đó không?...

Hãy gửi lời yêu thương đến chính mình nhé!

Vậy nên hãy dành lời cảm ơn cho bản thân nhé, vì đã không bỏ cuộc, vì đã cố gắng ngay cả khi vẫn đang lo sợ… Sự tử tế và yêu thương bản thân là cần thiết và quan trọng không kém gì sự tử tế với người khác đâu.

Đi tìm người hùng mang tên dopamine

Dopamine là một hormone quan trọng trong bộ não của chúng mình, là “ông trùm” đứng đằng sau những cảm xúc như hưng phấn, hạnh phúc. Đặc biệt, còn là một anh cả máu mặt trong việc tạo động lực, sự tập trung bền bỉ mỗi khi tween bật chế độ “cày cuốc” bài vở.

Dopamine giúp chúng mình thấy vui vẻ hơn.

Tuy vậy, dopamine cũng dễ khiến tween phải thốt lên “ét-o-ét” vì không phải nghiện giải toán hay học tiếng Anh mà là nghiện… “cày” game, lướt “Tóp Tóp”. Thực chất dopamine không xấu mà “kẻ thù giấu mặt” đằng sau lại chính là những phần thưởng hấp dẫn. Cơ chế phần thưởng cho mấy “ní” hoàn thành tốt một nhiệm vụ đã khiến những hành động cả tốt lẫn xấu đều trở thành một thói quen. Hãy cùng Thiên Thần Nhỏ tung phép thuật để biến dopamine thành người hùng mang đến niềm vui cho chúng mình nhé!

3 siêu phẩm hoạt hình đỉnh chóp 2026

Nếu bạn là “quạt cứng” của chú mèo máy xanh Doraemon thì không thể bỏ qua phần phim điện ảnh thứ 45 của Doraemon Movie, đánh dấu sự trở lại của một câu chuyện phiêu lưu kinh điển với diện mạo mới toanh. Bạn đã sẵn sàng gia nhập vào thế giới kỳ thú với thành phố dưới nước, sinh vật biển lạ lẫm và xem cách ta đối diện với điều chưa biết?

Nếu bạn từng có một thời bấm chuột, gõ phím liên hồi trong phòng học tin học để điều khiển Mario nhảy qua ống nước trên đường giải cứu công chúa Peach thì tháng 4/2026 này, câu chuyện quen thuộc đó được mở rộng theo một cách hoàn toàn mới với “bom tấn” Super Mario Thiên Hà (The Super Mario Galaxy Movie).

Lần tái xuất sắp tới, hội cạ cứng Toy Story cũng phải tự hỏi: liệu mình còn liệu mình còn chỗ đứng trước làn sóng công nghệ, làm sao để tiếp tục được các cô cậu chủ Gen Alpha yêu thương trong một thế giới đã đổi khác?

Thiên Thần Nhỏ 543 dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 17/1/2026, có giá 20.000 đồng/ cuốn. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam... nhé!