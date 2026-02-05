Thiên Thần Nhỏ 545: Biến năm mới Bính Ngọ thành “game” nâng cấp bản thân

HHTO - Một trong những cách được chứng minh để làm mọi việc hiệu quả chính là tưởng tượng việc đó như một “game” tích cực. Vậy nếu chúng ta coi năm Bính Ngọ này là một “game nâng cấp bản thân” - không cần hoàn hảo, chỉ cần có các khả năng phù hợp - thì chắc chắn cuối năm ai cũng sẽ thành công đấy!

Tìm ra thế mạnh của mình để qua bàn

Ai cũng có điểm mạnh và trong năm mới này, nếu bạn tập trung vào điểm mạnh của chính mình thay vì chỉ nhìn vào điểm yếu thì bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều. “Tự tin” cũng không có nghĩa là phải thật ồn ào, mà có thể đơn giản là câu tự nhủ: “Mình sẽ cố lần nữa” khi chưa đạt kết quả như mong muốn.

Ai cũng có thế mạnh nhất định.

Đây chính là skill giúp bạn “mở khóa” nhiều skill khác, vì nó khuyến khích bạn tiếp tục cố gắng ngay cả khi chưa thành công và không nản lòng trước những thử thách. Và cứ thế, chúng mình sẽ vượt qua từng game một để nhận thành tích phá đảo vào cuối năm.

Thiên đường nhập vai Roblox có gì hấp dẫn

Bạn đã gia nhập thế giới Roblox chưa?

Với khoảng 150 triệu người chơi mỗi ngày, trong đó 40% là tween dưới 13 tuổi, Roblox giống như một “tắc kè hoa” của thế giới trò chơi - nơi bạn có thể hóa thân thành bất kỳ nhân vật nào mình thích trong hàng triệu mini game khác nhau. Từ trở thành người nuôi thú cưng trong Adopt Me!, tự tay xây dựng hòn đảo mơ ước ở Build An Island, hay thử cảm giác xây nhà, chọn siêu xe, đi học, mở cửa hàng và sáng tạo nên câu chuyện của riêng nhân vật mình với Brookhaven RP.

Bạn có biết dopamine gây nghiện của Roblox đến từ việc liên tục cập nhật các trò chơi với nhiều sự kiện theo mùa, nâng cấp vật phẩm và bản đồ độc lạ, mang đến cho chúng mình cảm giác “luôn có gì đó mới để khám phá”, tự do thể hiện cá tính và trí tưởng tượng của mình.

Tết này có gì xem?

Cùng đi phiêu lưu với hội thỏ gà nào.

Chưa có năm nào mà phim chiếu Tết lại đông vui nhộn nhịp như bây giờ, và có tới nhiều phim hoạt hình cho bạn lựa chọn đấy. Chẳng hạn như Thỏ Gà Du Xuân Đại Náo Địa Đạo đưa người xem đến với một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới của chàng hoàng tử Chickenhare và những người bạn. Hoặc Quái xù Finnick tuy bị xem là quái vật nhưng lại rất tốt bụng, âm thầm ở trong thế giới loài người để chăm sóc ngôi nhà và bảo vệ chủ nhân của nó.

