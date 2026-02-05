Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Kết nối Hoa Học Trò

Google News

Thiên Thần Nhỏ 545: Biến năm mới Bính Ngọ thành “game” nâng cấp bản thân

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Một trong những cách được chứng minh để làm mọi việc hiệu quả chính là tưởng tượng việc đó như một “game” tích cực. Vậy nếu chúng ta coi năm Bính Ngọ này là một “game nâng cấp bản thân” - không cần hoàn hảo, chỉ cần có các khả năng phù hợp - thì chắc chắn cuối năm ai cũng sẽ thành công đấy!

Tìm ra thế mạnh của mình để qua bàn

Ai cũng có điểm mạnh và trong năm mới này, nếu bạn tập trung vào điểm mạnh của chính mình thay vì chỉ nhìn vào điểm yếu thì bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều. “Tự tin” cũng không có nghĩa là phải thật ồn ào, mà có thể đơn giản là câu tự nhủ: “Mình sẽ cố lần nữa” khi chưa đạt kết quả như mong muốn.

ttn-2.jpg
Ai cũng có thế mạnh nhất định.

Đây chính là skill giúp bạn “mở khóa” nhiều skill khác, vì nó khuyến khích bạn tiếp tục cố gắng ngay cả khi chưa thành công và không nản lòng trước những thử thách. Và cứ thế, chúng mình sẽ vượt qua từng game một để nhận thành tích phá đảo vào cuối năm.

Thiên đường nhập vai Roblox có gì hấp dẫn

ttn-3.jpg
Bạn đã gia nhập thế giới Roblox chưa?

Với khoảng 150 triệu người chơi mỗi ngày, trong đó 40% là tween dưới 13 tuổi, Roblox giống như một “tắc kè hoa” của thế giới trò chơi - nơi bạn có thể hóa thân thành bất kỳ nhân vật nào mình thích trong hàng triệu mini game khác nhau. Từ trở thành người nuôi thú cưng trong Adopt Me!, tự tay xây dựng hòn đảo mơ ước ở Build An Island, hay thử cảm giác xây nhà, chọn siêu xe, đi học, mở cửa hàng và sáng tạo nên câu chuyện của riêng nhân vật mình với Brookhaven RP.

Bạn có biết dopamine gây nghiện của Roblox đến từ việc liên tục cập nhật các trò chơi với nhiều sự kiện theo mùa, nâng cấp vật phẩm và bản đồ độc lạ, mang đến cho chúng mình cảm giác “luôn có gì đó mới để khám phá”, tự do thể hiện cá tính và trí tưởng tượng của mình.

Tết này có gì xem?

ttn-6.jpg
Cùng đi phiêu lưu với hội thỏ gà nào.

Chưa có năm nào mà phim chiếu Tết lại đông vui nhộn nhịp như bây giờ, và có tới nhiều phim hoạt hình cho bạn lựa chọn đấy. Chẳng hạn như Thỏ Gà Du Xuân Đại Náo Địa Đạo đưa người xem đến với một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới của chàng hoàng tử Chickenhare và những người bạn. Hoặc Quái xù Finnick tuy bị xem là quái vật nhưng lại rất tốt bụng, âm thầm ở trong thế giới loài người để chăm sóc ngôi nhà và bảo vệ chủ nhân của nó.

ttn-1.jpg
ttn-7.jpg
ttn-8.jpg
ttn-9.jpg
ttn-10.jpg

Thiên Thần Nhỏ 545 dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 10/2/2026, có giá 20.000 đồng/ cuốn. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam... nhé!

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Hoa Học Trò #Thiên Thần Nhỏ #Thiên Thần Nhỏ số sau #Tết Bính Ngọ

Xem thêm

Cùng chuyên mục